Трамп рассказал, чем закончится брак принца Гарри и Меган Маркл

По мнению Трампа, королева должна лишить титула герцогов Сассекских за неуважение к себе, семье и Великобритании.

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45-й президент США Дональд Трамп заявил во время интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану в его новой программе Piers Morgan Uncensored, что Меган Маркл буквально "выпорола" принца Гарри, поэтому королева должна лишить и внука, и его жену их титулов, сообщает CBS News.

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"Гарри выпороли, ты знаешь выражение? Я не буду использовать полное выражение, но Гарри избит так, как ни один человек, которого я когда-либо видел, это факт… Я думаю, что бедного Гарри водят за нос", – заявил политик, который ранее уже критиковал бывшую актрису за неуважение к королеве.

На вопрос Моргана, думает ли Трамп, как это закончится, тот ответил:

"Да, я был очень хорошим предсказателем, как вы знаете, я почти все предсказал, это (брак) закончится, и кончится плохо. Интересно, собирается ли Гарри встать на четвереньки и сказать "пожалуйста". Знаешь, я думаю, что Гарри сбился с пути… Я хочу знать, что произойдет, когда Гарри решит, что с него достаточно командования. Или, может быть, когда она решит, что другой парень ей нравится больше".

Также Морган спросил у Трампа, лишил бы он титулов Гарри и Меган, если бы он был королевой Елизаветой II.

"Я бы согласился! Единственное, в чем я не согласен с королевой, возможно, одна из немногих вещей, это то, что я думаю, что она должна была сказать: "Если это твой выбор, хорошо, но у тебя больше нет титулов. Он был так неуважителен к своей стране". При этом экс-президент имел в виду тот момент, что принц Гарри пропустил поминальную службу по герцогу Эдинбургскому.

Сам Пирс Морган неоднократно критиковал герцогиню Сассекскую, с которой у него была короткая дружба до того, как она начала встречаться с Гарри. После того, как Меган с мужем покинули посты старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, Пирс неоднократно отзывался об американке нелестно. Однажды он даже уволился с работы после очередного разоблачения жены принца Гарри.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с королевой в Виндзорском замке по дороге на Игры непокоренных в Нидерландах.