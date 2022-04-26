Трамп розповів, чим закінчиться шлюб принца Гаррі та Меган Маркл

На думку Трампа, королева повинна позбавити титулу герцогів Сассекських за неповагу до себе, сім'ї та Великобританії.

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45-й президент США Дональд Трамп заявив під час інтерв'ю британському тележурналісту Пірсу Моргану в його новій програмі Piers Morgan Uncensored, що Меган Маркл буквально "вишмагала" принца Гаррі, тому королева має позбавити і онука, і його дружину їхніх титулів, повідомляє CBS News.

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"Гаррі відшмагали, ти знаєш вираз? Я не використовуватиму повний вираз, але Гаррі побитий так, як жодна людина, яку я коли-небудь бачив, це факт... Я думаю, що бідного Гаррі водять за носа", — заявив політик, який раніше вже критикував колишню акторку за неповагу до королеви.

На питання Моргана, чи думає Трамп, як це закінчиться, той відповів:

"Так, я був дуже хорошим провісником, як ви знаєте, я майже все передбачив, це (шлюб) закінчиться, і закінчиться погано. Цікаво, чи збирається Гаррі стати рачки й сказати "будь ласка". Знаєш, я думаю, що Гаррі збився зі шляху… Я хочу знати, що станеться, коли Гаррі вирішить, що з нього достатньо командування. Або, можливо, коли вона вирішить, що інший хлопець подобається їй більше".

Також Морган запитав Трампа, позбавив би він титулів Гаррі й Меган, якби він був королевою Єлизаветою II.

"Я б погодився! Єдине, в чому я не згоден з королевою, можливо, одна з небагатьох речей, це те, що я думаю, що вона мала сказати: "Якщо це твій вибір, добре, але в тебе більше немає титулів. Він був такий нешанобливий до своєї країни. Водночас експрезидент мав на увазі той момент, що принц Гаррі пропустив службу пам'яті герцога Единбурзького.

Сам Пірс Морган неодноразово критикував герцогиню Сассекську, з якою мав коротку дружбу до того, як вона почала зустрічатися з Гаррі. Після того, як Меган з чоловіком покинули пости старших членів королівської родини та переїхали до Каліфорнії, Пірс неодноразово відгукувався про американку невтішно. Одного разу він навіть звільнився після чергового викриття дружини принца Гаррі.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл таємно зустрілися з королевою у Віндзорському замку дорогою на "Ігри нескорених" у Нідерландах.