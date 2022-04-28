Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречный деловой образ

Жена принца Уильяма вместе с принцессой Анной посетила ряд медучреждений, патронами которых они обе являются.

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40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая вместе с принцессой Анной, дочерью британской королевы, посетила Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) и Королевский колледж акушерок (RCM) в Лондоне, в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус.

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На мероприятии жена будущего короля Великобритании появилась в светлом костюме из крепа от бренда Self Portrait за 400 фунтов стерлингов. Он очень похож на тот, который она надела на прием Hold Still, поскольку имеет пояс на талии, юбку-миди и мягкий оттенок овсянки. Хотя кружевная отделка лифа жакета является интересным акцентом именно на этом наряде.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская Фото: Getty Images

браз Кейт Миддлтон дополнила клатчем Emmy London и туфлями Gianvito Rossi в тон основному наряду, а в качестве аксессуаров выбрала жемчужные серьги и такую же подвеску. Последняя – от Monica Vinader и стоит 125 фунтов стерлингов.

В свою очередь 71-летняя принцесса Анна выбрала серое пальто чуть ниже колен и соответствующий шарф.

В 2018 году герцогиня Кембриджская стала покровительницей RCOG, а дочь королевы патронировала RCM в течение 20 лет, причем обе эти роли ранее выполняла королева-мать.

Ранее мы писали о том, что Кейт в пятый раз появилась на публике в одном и том же пальто, которое впервые надела еще в 2015 году. Она так умело сочетает его с аксессуарами, обувью и шляпками, что каждый раз наряд играет новыми красками.

Мы также рассказывали, в каких вечерних платьях Кэтрин блистала во время Карибского тура.