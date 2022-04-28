Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганний діловий образ

Дружина принца Вільяма разом із принцесою Анною відвідала низку медустанов, патронами яких вони обидві є.

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40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, яка разом із принцесою Анною, донькою британської королеви, відвідала Королівський коледж акушерів та гінекологів (RCOG) та Королівський коледж акушерок (RCM) у Лондоні, вкотре продемонструвала бездоганний смак.

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На заході дружина майбутнього короля Великобританії з'явилася у світлому костюмі з крепу від бренду Self Portrait за 400 фунтів стерлінгів. Він дуже схожий на той, який вона наділа на прийом Hold Still, оскільки має пояс на талії, спідницю-міді та м'який відтінок вівсянки. Хоча мереживне оздоблення ліфа жакета є цікавим акцентом саме на цьому вбранні.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон доповнила образ клатчем Emmy London і туфлями Gianvito Rossi в тон основному наряду, а як аксесуари обрала перлинні сережки й таку ж підвіску. Остання від Monica Vinader і коштує 125 фунтів стерлінгів.

Зі свого боку 71-річна принцеса Анна обрала сіре пальто трохи нижче за коліна і відповідний шарф.

У 2018 році герцогиня Кембриджська стала покровителькою RCOG, а дочка королеви патронувала RCM протягом 20 років, причому обидві ці ролі раніше виконувала королева-мати.

Раніше ми писали про те, що Кейт вп'яте з'явилася на публіці в тому самому пальті, яке вперше одягла ще у 2015 році. Вона так уміло поєднує його з аксесуарами, взуттям та капелюшками, що щоразу вбрання грає новими фарбами.

Ми також розповідали, в яких вечірніх сукнях Кетрін була під час Карибського туру.