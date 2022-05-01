Криштиану Роналду показал свою новорожденную дочь (фото)

Известный футболист стал отцом в пятый раз.

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Португальский футболист Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. Его девушка родила знаменитости 18 апреля близнецов, однако выжила только девочка, сын Роналду умер во время родов. Снимком со своим пятым ребёнком футболист поделился на Instagram-странице.

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"Вечная любовь" — трогательно и лаконично подписал фото со своей новорожденной дочерью 37-летний Роналду.

[ + – ] Новорожденная дочь Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес вместе около 5 лет, однако официально они еще не женаты.

В конце сентября 2021 года возлюбленная футболиста призналась, что мечтает стать официальной женой знаменитости.

Роналду еще никогда не был женат. Однако встречался с моделью Ириной Шейк, актрисой Джеммой Аткинсон, моделями Летицией Филиппи, Имоджен Томас и Нерейдой Гальярдо.

У Джоржины и Криштиану есть общая дочь Алана Мартина, которой 3,5 года. Кроме нее, пара воспитывает 11-летнего Криштиану-младшего и 4-летних близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей.

[ + – ] Джорджина Родригес была беременна близнецами, однако сын футболиста умер во время родов

Отметим, Криштиану Роналду является рекордсменом соцсети Instagram по числу подписчиков. На знаменитость подписано 436 миллионов человек со всего мира.

Напомним, в Криштиану Роналду скончался новорожденный сын. Мировой футболист и его возлюбленная попросили не беспокоить их пристальным вниманием и вопросами, а оставить в покое.

Впрочем, через некоторое время звездная пара показала миру свою новорожденную дочь.