Криштиану Роналду показал свою новорожденную дочь (фото)
Известный футболист стал отцом в пятый раз.
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Португальский футболист Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. Его девушка родила знаменитости 18 апреля близнецов, однако выжила только девочка, сын Роналду умер во время родов. Снимком со своим пятым ребёнком футболист поделился на Instagram-странице.
"Вечная любовь" — трогательно и лаконично подписал фото со своей новорожденной дочерью 37-летний Роналду.
Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес вместе около 5 лет, однако официально они еще не женаты.
В конце сентября 2021 года возлюбленная футболиста призналась, что мечтает стать официальной женой знаменитости.
Роналду еще никогда не был женат. Однако встречался с моделью Ириной Шейк, актрисой Джеммой Аткинсон, моделями Летицией Филиппи, Имоджен Томас и Нерейдой Гальярдо.
У Джоржины и Криштиану есть общая дочь Алана Мартина, которой 3,5 года. Кроме нее, пара воспитывает 11-летнего Криштиану-младшего и 4-летних близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей.
Отметим, Криштиану Роналду является рекордсменом соцсети Instagram по числу подписчиков. На знаменитость подписано 436 миллионов человек со всего мира.
Напомним, в Криштиану Роналду скончался новорожденный сын. Мировой футболист и его возлюбленная попросили не беспокоить их пристальным вниманием и вопросами, а оставить в покое.
Впрочем, через некоторое время звездная пара показала миру свою новорожденную дочь.