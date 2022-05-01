Кріштіану Роналду показав свою новонароджену доньку (фото)

Відомий футболіст став батьком уп'яте.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став батьком уп'яте. Його дівчина народила знаменитості 18 квітні близнюків, проте вижила лише дівчинка, син Роналду помер під час пологів. Знімком зі своєю п'ятою дитиною футболіст поділився на Instagram-сторінці.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Вічна любов", — зворушливо та лаконічно підписав фото зі своєю новонародженою донькою 37-річний Роналду.

[ + – ] Новонароджена донька Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду та іспанська модель Джорджина Родрігес разом близько 5 років, проте офіційно вони ще не одружені.

Наприкінці вересня 2021 кохана футболіста зізналася, що мріє стати офіційною дружиною знаменитості. Роналду ще ніколи не був одружений. Проте мав стосунки з моделлю Іриною Шейк, акторкою Джеммою Аткінсон, моделями Летицією Філіппі, Імоджен Томас і Нерейдою Гальярдо.

У Джоржини та Кріштіану є спільна дочка Алана Мартіна, якій 3,5 роки. Окрім неї, вони виховують 11-річного Кріштіану-молодшого і 4-річних близнюків Єву та Матео від сурогатних матерів.

[ + – ] Джорджина Родрігес була вагітна близнюками, проте син футболіста помер під час пологів

Зазначимо, Кріштіану Роналду є рекордсменом соцмережі Instagram за кількістю підписників. На знаменитість підписані 436 мільйонів людей зі всього світу.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду помер новонароджений син. Світовий футболіст та його кохана попросили не тривожити їх пильною увагою та запитаннями, а лишити в покої.

Втім, через деякий час зіркова пара показала світу свою новонароджену доньку.