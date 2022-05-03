Американский актер часто эпатирует публику своими необычными появлениями на мероприятиях.

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50-летнего актера и музыканта Джареда Лето перепутали с другим мужчиной на Met Gala 2022. Об этом пишет GQ.

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Загадочным мужчиной оказался шведский модный инфлюэнсер Фредерик Робертсон. Он вышел на красную дорожку в стальном комбинезоне Iris van Herpen. Поэтому гости мероприятия приняли его за Джареда Лето, который всегда выделялся своими экстравагантными образами.

[ + – ] Фредерик Робертсон на Met Gala 2022

Впоследствии на красную дорожку вышло и два Джареда Лето. Один настоящий, а второй – креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Раньше мужчин часто путали из-за похожей внешности, поэтому на этот раз они решили сделать свое сходство фишкой выхода на красную дорожку Met Gala. Джаред Лето и Алессандро Микеле были соответственно в образах от Gucci.

[ + – ] Два Джареда Лето — один настоящий, а второй креативный директор Gucci Алессандро Микеле

Напомним, какие образы знаменитостей на Met Gala стали лучшими и самыми обсуждаемыми в Сети, а какие выходы звезд их поклонники высмеяли.

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