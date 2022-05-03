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Джареда Лето переплутали з іншим чоловіком на Met Gala

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Фото: Getty Images | Джаред Лето

Американський актор часто епатує публіку своїми незвичайними появами на заходах.

50-річного актора та музиканта Джареда Лето переплутали з іншим чоловіком на Met Gala 2022. Про це пише GQ.

Загадковим чоловіком виявився шведський модний інфлюенсер Фредерік Робертсон. Він вийшов на червону доріжку у сталевому комбінезоні Iris van Herpen. Тож гості заходу прийняли його за Джареда Лето, який також завжди виділявся своїми екстравагантними образами.

Фредерік Робертсон на Met Gala 2022

Згодом на червону доріжку вийшло і два Джареда Лето. Один справжній, а другий — креативний директор Gucci Алессандро Мікеле. Раніше чоловіків часто сплутували через схожу зовнішність, тож цього разу вони вирішили зробити свою подібністю фішкою виходу на червону доріжку Met Gala. Джаред Лето та Алессандро Мікеле були, відповідно, в образах від Gucci.

Два Джареди Лето — один справжній, а другий креативний директор Gucci Алессандро Мікеле

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