Супруга певца Стинга встретилась с украинскими беженцами

Труди Стайлер хотела лично выслушать истории тех, кто вынужден спасаться от войны в Украине.

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68-летняя британская активистка и продюсер Труди Стайлер отправилась в волонтерский центр Help Ukraine Center в Люблине, чтобы лично услышать истории украинских беженцев и выразить им поддержку. Об этом сообщили в Help Ukraine Center.

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По словам волонтеров, супруга британского музыканта Стинга посетила приют в Люблине, где проживают более 200 украинских беженцев. Труди захотела поговорить с ними лично, чтобы лучше понять их беды и проблемы, и услышать о том, какая им требуется помощь.

"Украинцев делает крепкими вера в свою общину, страну и своего лидера. От волонтеров и переселенцев я слышу одно и то же: "Я хочу быть полезным, хочу что-то делать". В украинском народе столько борьбы, столько мужества и столько возможностей – сегодня я в этом убедилась", – заявила Стайлер.

Во время визита в Центр Help Ukraine в Люблине Труди оставила на стене памяти послание для всех украинцев.

"Мы любим вас. Мы поддерживаем вас. Мы будем продолжать стоять с вами, пока весна не вернется в прекрасную Украину. Труди Стинг", — написала Стайлер.

Напомним, недавно британский музыкант Стинг выступил в Лондоне вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук. Музыканты исполнили хит "Russians", чтобы поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Для концерта Стинг записал новую версию композиции для виолончели. Все средства, собранные от продажи сингла, Стинг обещал направить в волонтерско-логистический центр Help Ukraine Center.

Как писал ранее Фокус, Анджелина Джоли приезжала во Львов, чтобы встретиться с украинцами. Голливудская звезда восхитилась мужеством и стойкостью людей, которые продолжают жить и работать в стране, охваченной войной.

Также Фокус рассказывал о том, что британский рок-музыкант Оззи Осборн готов принять в своем роскошном особняке две украинские семьи, спасающиеся от войны.