Дружина співака Стінга зустрілася з українськими біженцями

Труді Стайлер хотіла особисто вислухати історії тих, хто змушений рятуватися від війни в Україні.

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68-річна британська активістка та продюсерка Труді Стайлер вирушила до волонтерського центру Help Ukraine Center у Любліні, щоб особисто почути історії українських біженців та висловити їм підтримку. Про це повідомили в Help Ukraine Center.

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За словами волонтерів, дружина британського музиканта Стінга відвідала притулок у Любліні, де проживає понад 200 українських біженців. Труді захотіла поговорити з ними особисто, щоб краще зрозуміти їхні біди та проблеми, та почути про те, яка їм потрібна допомога.

"Українців робить міцними віра у свою громаду, країну та свого лідера. Від волонтерів та переселенців я чую одне й те саме: "Я хочу бути корисним, хочу щось робити". В українському народі стільки боротьби, стільки мужності та стільки можливостей — сьогодні я в цьому переконалася", –- заявила Стайлер.

Під час візиту до Центру Help Ukraine у Любліні Труді залишила на стіні пам'яті послання для всіх українців.

"Ми любимо вас. Ми підтримуємо вас. Ми продовжуватимемо стояти з вами, поки весна не повернеться до прекрасної України. Труді Стінг", — написала Стайлер.

Нагадаємо, нещодавно британський музикант Стінг виступив у Лондоні разом з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук. Музиканти виконали хіт "Russians", щоби підтримати українців у боротьбі з російськими окупантами. Для концерту Стінг записав нову версію композиції для віолончелі. Всі кошти, зібрані від продажу синглу, Стінг обіцяв направити до волонтерсько-логістичного центру Help Ukraine Center.

Як писав раніше Фокус, Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, щоб зустрітися з українцями. Голлівудська зірка захопилася мужністю та стійкістю людей, які продовжують жити та працювати в країні, охопленій війною.

Також Фокус розповідав про те, що британський рок-музикант Оззі Осборн готовий прийняти у своєму розкішному особняку дві українські сім'ї, які рятуються від війни.