Чемпион мира по тайскому боксу пошел в ТРО

По словам спортсмена, в войне совсем другие правила, чем в спорте.

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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу IFMA и чемпион Европы Олег Примачев поступил в ряды Полтавской Теробороны. Об этом пишет Vogue.

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32-летний спортсмен рассказал, что война, как и многих других украинцев, встретила его неожиданно. В этот день он был у себя дома, в Полтаве, и ему позвонил друг, сообщив о начале бомбежек. Олег быстро собрал свою семью и вывез их на границу с Венгрией. А сам решил пойти защищать родную землю, вступив в местную Тероборону.

"Если в нашем подразделении появится пулемет или другое тяжелое оружие, то буду пулеметчиком", — отмечал тайский боксер.

[ + – ] Олег Примачев вступил в ряды ВСУ Фото: Vogue

В частности, Олег продал с аукциона свою медаль, которую завоевал на Всемирных играх в 2017 году. Изъятые с продажи деньги спортсмен передал в помощь ВСУ.

Также летом 2022 должны состояться Всемирные игры в США, в которых в прошлый раз полтавчанин стал абсолютным победителем. Поэтому он планирует сделать все возможное, чтобы попасть на них и в этот раз.

[ + – ] Олег Примачев стал чемпионом мира по тайскому боксу

"Если будет возможность физически подготовиться и поехать, если поедет украинская команда по тайскому боксу, то я сделаю все, чтобы еще раз напомнить об Украине на мировой арене. Чтобы Гимн Украины прозвучал на весь мир в Америке снова. И чтобы наш флаг был на самом высоком пьедестале уважения", — отмечает 32-летний боксер.

Напомним, в ряды ВСУ вступил манекенщик брендов Prada, Hugo Boss, Berluti и Givenchy. 21-летний Лев Улесов из Броваров стал медиком на передовой.

Также Фокус писал о вступлении в ряды ВСУ украинского певца Макса Барских.