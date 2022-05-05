Чемпіон світу з тайського боксу пішов у ТрО

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Чотириразовий чемпіон світу з тайського боксу IFMA та чемпіон Європи Олег Приймачов вступив до лав Полтавської Тероборони. Про це пише Vogue.

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32-річний спортсмен розповів, що війна, як і багатьох інших українців, зустріла його несподівано. У цей день він був у себе вдома, у Полтаві, і йому зателефонував друг, повідомивши про початок бомбардувань. Олег швидко зібрав свою родину та вивіз їх до кордону з Угорщиною. А сам вирішив піти захищати рідну землю, вступивши до місцевої Тероборони.

"Якщо в нашому підрозділі з’явиться кулемет або інша важка зброя, то буду кулеметником", — зазначав тайський боксер.

[ + – ] Олег Приймачов вступив до лав ЗСУ Фото: Vogue

Зокрема Олег продав з аукціону свою медаль, яку виборов на Всесвітніх іграх у 2017 році. Вилучені з продажу гроші спортсмен передав на допомогу ЗСУ.

Також влітку 2022 мають відбутися Всесвітні ігри в США, у яких минулого разу полтавчанин став абсолютним переможцем. Тож він планує зробити все можливе, аби потрапити на них і цього разу.

[ + – ] Олег Приймачов став чемпіоном світу з тайського боксу

"Якщо буде можливість фізично підготуватися й поїхати, якщо поїде українська команда з тайського боксу, то візьму участь і зроблю все, щоб ще раз нагадати про Україну на світовій арені. Щоб Гімн України прозвучав на весь світ в Америці знову. І щоб наш прапор був на найвищому п’єдесталі пошани", — зазначає 32-річний боксер.

Нагадаємо, до лав ЗСУ вступив манекенник брендів Prada, Hugo Boss, Berluti та Givenchy. 21-річний Лев Улесов з Броварів став медиком на передовій.

Також Фокус писав про вступ до лав ЗСУ українського співака Макса Барських.