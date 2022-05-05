Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя

По мнению артиста, чтобы спасти жителей города, необходим полноценный гуманитарный коридор.

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75-летний британский певец и исполнитель сэр Элтон Джон выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Мариуполе, разрушенном российскими войсками, где до сих пор находятся тысячи мирных граждан. В Twitter артист добавил, что был в этом городе.

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"Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают свои дома и бросают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я был в Мариуполе и с разбитым сердцем увидел, что доступ все еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней", – написал он.

Элтон Джон посещал Мариуполь в 2009 году. Тогда еще он хотел усыновить 15-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика по имени Лев из детского дома в Макеевке, однако украинское законодательство не позволило ему этого сделать. Во-первых, приемные родители должны быть женаты, но Украина не признает однополые браки. Вторая причина – разница между ребенком и взрослыми, которые хотят его усыновить, не должна превышать 45 лет. На тот момент Элтону Джону было уже 62 года, а его партнеру Джону Фернишу – 46. Позже Льва забрали из детдома бабушка и дедушка по линии отца.

Ранее эвакуировать из города гражданское население, а также раненых воинов призывали бойцы, которые сейчас сражаются на "Азовстали" с врагом. В СМИ же появилась информация о том, что Россия привозит в Мариуполь гуманитарную помощь, а затем на этих же грузовиках вывозит в РФ трупы погибших солдат и гражданских, чтобы скрыть следы преступлений и реальную цифру потерь.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг заявил, что российский президент Владимир Путин должен исчезнуть, поскольку в противном случае он может убить очень много людей по всему миру.