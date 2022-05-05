Елтон Джон закликав допомогти жителям Маріуполя

На думку артиста, щоб урятувати мешканців міста, необхідний повноцінний гуманітарний коридор.

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75-річний британський співак і виконавець сер Елтон Джон висловив стурбованість гуманітарною ситуацією в Маріуполі, зруйнованому російськими військами, де досі перебувають тисячі мирних громадян. У Twitter артист додав, що був у цьому місті.

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"Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає свої будинки та кидає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я був у Маріуполі та з розбитим серцем побачив, що доступ усе ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів", — написав він.

Елтон Джон відвідував Маріуполь у 2009 році. Тоді ще він хотів усиновити 15-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика на ім'я Лев із дитячого будинку в Макіївці, проте українське законодавство не дозволило йому цього зробити. По-перше, прийомні батьки мають бути одружені, а Україна не визнає одностатеві шлюби. Друга причина — різниця між дитиною та дорослими, які хочуть її усиновити, не повинна перевищувати 45 років. На той момент Елтону Джону було вже 62 роки, а його партнеру Джону Фернішу — 46. Пізніше Лева забрали з дитбудинку бабуся та дідусь по лінії батька.

Раніше евакуювати з міста громадянське населення, а також поранених воїнів закликали бійці, які зараз борються на "Азовсталі" з ворогом. У ЗМІ ж з'явилася інформація про те, що Росія привозить у Маріуполь гуманітарну допомогу, а потім на цих же вантажівках вивозить у РФ трупи загиблих солдатів і цивільних, щоб приховати сліди злочинів і реальну цифру втрат.

Нагадаємо, американський письменник Стівен Кінг заявив, що російський президент Володимир Путін повинен зникнути, оскільки в іншому випадку він може вбити дуже багато людей у всьому світі.