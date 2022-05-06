Внучка Софии Ротару показала фото своей семьи из Украины

София Евдокименко надеется скоро обнять родителей, брата и бабушек.

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20-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке.

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На днях один из подписчиков девушки в Instagram написал, что гордится ей и ее семьей. В ответ София опубликовала фото своей семьи, оставшейся в Украине. На снимке Соня вместе с мамой, папой, братом, а также двумя бабушками празднуют Новый год.

"Я скучаю по ним и надеюсь, что скоро обниму их", – подписала фото Соня Евдокименко.

Стоит отметить, что в отличие от своей знаменитой бабушки, которая предпочитает не комментировать войну в Украине, София у себя в аккаунте, где 163 тысячи подписчиков, активно публикует полезную информацию о том, как можно помочь украинским женщинам во время войны. Девушка оставляет ссылки на психологическую помощью, а также размещает у себя юридические материалы.

Что известно про Соню Евдокименко

20-летняя внучка народной артистки Софии Ротару родилась в Киеве, училась в Печерской международной школе, с ранних лет занималась балетом, танцами и музыкой. С детства мама Сони приучала ее к светской жизни. Соня часто ходила на модные показы, с четырех лет носила брендовую одежду, а впервые в качестве модели попробовала себя в семь лет на показе Bonpoint. С подросткового возраста внучка Ротару снималась для глянцевых журналов.

Старший брат Сони Анатолий Евдокименко профессиональный фотограф, потому они нередко работали в семейном тандеме.

[ + – ] София Евдокименко с родителями и бабушкой Фото: iamsofiaeve/instagram

После окончания киевской школы Соня переехала в Лондон, где изучала историю искусств и английскую литературу. Сейчас она учится в элитном нью-йоркском университете Parsons For Design.

У Софии есть бойфренд, вице-президент IT-компании Readdle Денис Жаданов. Он старше девушки на 13 лет.

Фокус ранее писал, что сын и внук Софии Ротару — 51-летний Руслан и 27-летний Анатолий Евдокименко – в начале полномасштабной войны в Украине пытались незаконно пересечь границу и уехать в Молдову. Мужчины заплатили своему проводнику — 25-летнему гражданину Молдовы, который согласился переправить их в другую страну на надувной лодке через реку Днестр, по $2 тысячи.

Как писал Фокус, София Евдокименко призывала свою аудиторию помогать, нанимать и принимать украинцев за границей.