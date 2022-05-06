Внучка Софії Ротару показала фото своєї родини з України

Софія Євдокименко сподівається скоро обійняти батьків, брата та бабусь.

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20-річна онука Софії Ротару Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру в Нью-Йорку.

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Днями один із підписників дівчини в Instagram написав, що пишається нею та її родиною. У відповідь Софія опублікувала фото своєї сім'ї, яка залишилася в Україні. На знімку Соня разом із мамою, татом, братом, а також двома бабусями святкують Новий рік.

"Я сумую за ними й сподіваюся, що скоро обійму їх", — підписала фото Соня Євдокименко.

Варто зазначити, що на відміну від своєї знаменитої бабусі, яка вважає за краще не коментувати війну в Україні, Софія в себе в аккаунті, де 163 тисячі підписників, активно публікує корисну інформацію про те, як можна допомогти українським жінкам під час війни. Дівчина залишає посилання на психологічну допомогу, а також розміщує юридичні матеріали.

Що відомо про Соню Євдокименко

20-річна онука народної артистки Софії Ротару народилася в Києві, навчалася в Печерській міжнародній школі, з ранніх років займалася балетом, танцями та музикою. З дитинства мама Соні привчала її до світського життя. Соня часто ходила на модні покази, з чотирьох років носила брендовий одяг, а вперше як модель спробувала себе в сім років на показі Bonpoint. З підліткового віку онука Ротару знімалася для глянсових журналів.

Старший брат Соні Анатолій Євдокименко — професійний фотограф, тому вони нерідко працювали в сімейному тандемі.

[ + – ] Софія Євдокименко з батьками та бабусею Фото: iamsofiaeve/instagram

Після закінчення київської школи Соня переїхала до Лондона, де вивчала історію мистецтв та англійську літературу. Зараз вона навчається в елітному нью-йоркському університеті Parsons For Design.

У Софії є бойфренд, віцепрезидент ІТ-компанії Readdle Денис Жаданов. Він старший за дівчину на 13 років.

Фокус раніше писав, що син та онук Софії Ротару — 51-річний Руслан та 27-річний Анатолій Євдокименко — на початку повномасштабної війни в Україні намагалися незаконно перетнути кордон та виїхати до Молдови. Чоловіки заплатили своєму провіднику — 25-річному громадянинові Молдови, який погодився переправити їх до іншої країни на надувному човні через річку Дністер, по $2 тисячі.

Як писав Фокус, Софія Євдокименко закликала свою аудиторію допомагати, наймати та приймати українців за кордоном.