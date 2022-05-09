Чем пахнет Кейт Миддлтон: эксперты дали оценку ее любимому аромату

Этот аромат прибавляет энергии и ассоциируется с жизнью.

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40-летняя герцогиня Кембриджская давно является примером для подражания для тысяч женщин по всему миру, которые внимательно следят за каждым ее выходом, а затем пытаются покупать похожие вещи для своего гардероба. Не менее интересует их и вопрос того, каким парфюмом пользуется Кейт Миддлтон. Ответ на это вопрос дал журнал Hello.

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Когда Кейт Миддлтон вышла в прошлом году на королевскую прогулку в графстве Дарем, некоторые сообщили, что от герцогини исходил лимонный аромат. Давно известно, что цитрусовые ароматы идеально подходят для весенних мероприятий, они также поднимают настроение.

По словам эксперта по ароматам и стилю жизни Jo Malone London Эммы Саут, этот запах действительно обладает особой силой.

"Если подумать о том, как наши ароматы связаны с нашим настроением и нашими воспоминаниями, и о том, какой аромат может поднять настроение одному человеку, совершенно разные для другого – основанные на ваших личных ассоциациях с конкретным ароматом. Но повсеместно цитрусовые известны – с точки зрения ароматерапии – своей бодрящей силой, энергией и блеском", – отметила она.

Эмма подчеркнула, что цитрусовые ароматы в парфюмерии называются гесперидными по аналогии с садом Гесперид. Они ассоциируются с солнечным светом, пробуждением, а также энергией. Именно поэтому Кейт использует их во время спортивных мероприятий в том числе.

Основатель и парфюмер Ormonde Jayne Линда Пилкингтон уверена, что цитрусовые ароматы поднимают настроение:

"Цитрусовые ингредиенты, в частности, оказывают почти прустовское воздействие на наш оптимизм. Сочетание цветов лайма и лимона, демонстрирующих свою красоту, могут немедленно связать нас с природой и жизнью, берущей начало везде, где мы находимся".

Ранее мы рассказывали о том, какими секретами пользуется Кейт Миддлтон, чтобы ходить на каблуках продолжительное время. Кроме того, герцогиня продемонстрировала идеальное платье для весны 2022.