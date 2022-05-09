Чим пахне Кейт Міддлтон: експерти дали оцінку її улюбленому аромату

Цей аромат додає енергії та асоціюється з життям.

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40-річна герцогиня Кембриджська давно є прикладом для наслідування для тисяч жінок по всьому світу, які уважно стежать за кожним її виходом, а потім намагаються купувати схожі речі для свого гардеробу. Не менш цікавить їх і питання того, яким парфумом користується Кейт Міддлтон. Відповідь це питання дав журнал Hello.

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Коли Кейт Міддлтон вийшла минулого року на королівську прогулянку в графстві Дарем, дехто повідомив, що від герцогині пахло лимонним ароматом. Давно відомо, що цитрусові аромати ідеально пасують для весняних заходів, вони також піднімають настрій.

За словами експерта з ароматів і стилю життя Jo Malone London Емми Саут, цей запах дійсно має особливу силу.

"Якщо подумати про те, як наші аромати пов'язані з нашим настроєм і нашими спогадами, і про те, який аромат може підняти настрій одній людині, абсолютно різні для іншої — засновані на ваших особистих асоціаціях із конкретним ароматом. Але повсюдно цитрусові відомі — з точки зору ароматерапії — своєю бадьорою силою, енергією та блиском", — зазначила вона.

Емма підкреслила, що цитрусові аромати в парфумерії називаються гесперидними за аналогією із садом Гесперид. Вони асоціюються із сонячним світлом, пробудженням, а також енергією. Саме тому Кейт використовує їх під час спортивних заходів, зокрема.

Засновниця та парфумерка Ormonde Jayne Лінда Пілкінгтон упевнена, що цитрусові аромати піднімають настрій:

"Цитрусові інгредієнти, зокрема, надають майже прустівський уплив на наш оптимізм. Поєднання кольорів лайма та лимона, що демонструють свою красу, можуть негайно пов'язати нас із природою та життям, яке бере початок скрізь, де ми перебуваємо".

Раніше ми розповідали про те, якими секретами користується Кейт Міддлтон, щоб ходити на підборах тривалий час. Крім того, герцогиня продемонструвала ідеальну сукню для весни 2022 року.