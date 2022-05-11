Режиссера "бондианы", волонтерящего в Украине, обвинили в домогательствах

Девушки, имевшие дело с режиссером, утверждают, что он травмирует женщин психологически.

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Минимум три молодые актрисы выступили против режиссера последней бондианы "Не время умирать" и сериала "Настоящий детектив" Кэри Фукунаги, обвинив его в "неуместных сексуальных домогательствах", сообщает The Wrap.

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Все началось с того, что Фукунага в сторис Instagram прокомментировал новость о том, что дело Роу против Уэйда (относительно законности абортов), вероятно, будет отменено: "Тем временем в Америке Верховный суд собирается подтолкнуть нас к еще на один шаг приблизиться к войне с самими собой… узаконив войну против прав женщин", – написал он.

Рэйчел Винберг, 23-летняя актриса и фигуристка, сразу же опубликовала скриншот истории Фукунаги, добавив: "Итак, он опубликовал это сегодня. И меня это бесит, потому что он буквально не заботится о женщинах. Он их только травмирует. Я разговаривала со многими девушками. Да пошел ты, Кэри".

Фото: Скриншот

Она сообщила, что Фукунага воспользовался их 20-летней разницей и начал принуждать ее к романтическим отношениям сразу, как только ей исполнилось 18 лет. Они вместе работали над рекламой для Samsung. Несколько лет Кэри и Рэйчл были близки, однако спустя три года пара рассталась.

"Одна вещь, которая была действительно странной в нем, заключалась в том, что он говорил мне притворяться, что я его кузина, племянница или сестра перед другими людьми, как будто он хотел, чтобы я солгала о том, кто я такая. Я решила разоблачить его, потому что чувствую, что должна представлять женщин, и я никогда не смогу жить с собой в гармонии", – призналась актриса, добавив, что после расставания год посещала психотерапевта и лечила посттравматическое расстройство.

Рэйчел также утверждала, что люди, близкие к Фукунаге, хорошо осведомлены о том, что он поддерживает отношения с молодыми женщинами:

"На него работает множество людей, которые знают, что он хищник, и все они говорят об этом между собой за его спиной. Все знают, но ничего не делают".

В свою очередь 24-летние актрисы-близнецы Ханна и Кейлин Леш, известные по психологической черной комедии "Маньяк" на Netflix, заявили, что режиссер в 2018 году, когда им было по 20 лет. В течение трех лет после этого Фукунага якобы преследовал их обоих, приглашая провести с ним время в Лондоне, пока он работал над фильмом "Не время умирать", а затем – на своей ферме во время карантина. Они сказали, что Фукунага также пригласил себя в их семейный дом в Пенсильвании. По их словам, в какой-то момент все трое сидели в джакузи, где мужчина спросил сестер, девственницы ли они и будут ли они когда-нибудь участвовать в сексе втроем, предположив, что инцест — это нормально, "если все стороны согласны с этим". Тогда девушки отказались от такого предложения, которое их "привело в ужас".

Затем они вспомнили случай, когда знаменитость пригласил их в свой пентхаус в Нью-Йорке, где он показывал им "Не время умирать", который еще не вышел на большие экраны. Во время просмотра он начал приставать к сестрам, что еще больше их напугало.

Все закончилось тем, что девушки перестали с ним общаться. Позже, подчеркнули они, Фукунага извинился, назвал свое поведение недоразумением и заверял, что питает к ним глубокое уважение. К тому же никак не пытался удерживать их силой, и сестры смогли спокойно выйти из его апартаментов.

После этих обвинений также всплыли предыдущие сообщения о том, что Фукунага якобы уволил Рэден Грир, молодую актрису, которую наняли на роль стриптизерши в эпизоде ​​"Настоящего детектива", за отказ сниматься топлес Она заявила, что в ее контракте не было прописано интимных сцен.

Представитель Фукунаги отказался комментировать все эти случаи.

Напомним, Кэри Фукунага сейчас работает волонтером в Украине. Он присоединился к команде World Central Kithen испанского шеф-повара Хосе Андреса, которая готовит горячую еду для людей, пострадавших от войны. В одном из интервью он рассказал, что увидел в разрушенных городах под Киевом, а также поделился наблюдениями о том, как на украинцев влияет российская пропаганда.