Режисера "бондіани", який волонтерить в Україні, звинуватили в домаганнях

Дівчата, які мали справу з режисером, стверджують, що він психологічно травмує жінок.

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Мінімум три молоді акторки виступили проти режисера останньої бондіани "Не час помирати" та серіалу "Справжній детектив" Кері Фукунагі, звинувативши його в "недоречних сексуальних домаганнях", повідомляє The Wrap.

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Все почалося з того, що Фукунага в сторіс Instagram прокоментував новину про те, що справу Роу проти Вейда (щодо законності абортів), ймовірно, скасують: "Тим часом в Америці Верховний суд збирається підштовхнути нас до ще одного кроку наблизитися до війни з самими собою… узаконивши війну проти прав жінок", — написав він.

Рейчел Вінберг, 23-річна акторка та фігуристка, одразу ж опублікувала скриншот історії Фукунагі, додавши: "Отже, він опублікував це сьогодні. І мене це бісить, бо він буквально не дбає про жінок. Він їх тільки травмує. Я розмовляла з багатьма дівчатами. Та пішов ти, Кері".

Фото: Скриншот

Вона повідомила, що Фукунага скористався їхньою 20-річною різницею і почав примушувати її до романтичних стосунків відразу, як їй виповнилося 18 років. Вони разом працювали над рекламою для Samsung. Декілька років Кері й Рейчл були близькі, проте через три роки пара розлучилася.

"Одна річ, яка була справді дивною в ньому, полягала в тому, що він казав мені вдавати, що я його кузина, племінниця або сестра перед іншими людьми, ніби він хотів, щоб я збрехала про те, хто я така. Я вирішила викрити його, бо відчуваю, що маю представляти жінок, і я ніколи не зможу жити з собою в гармонії", — зізналася акторка, додавши, що після розставання рік відвідувала психотерапевта та лікувала посттравматичний розлад.

Рейчел також стверджувала, що люди, близькі до Фукунаги, добре обізнані, що він підтримує стосунки з молодими жінками.

"На нього працює безліч людей, які знають, що він хижак, і всі вони говорять про це між собою за його спиною. Всі знають, але нічого не роблять".

Зі свого боку 24-річні акторки-близнючки Ханна та Кейлін Леш, відомі з психологічної чорної комедії "Маніяк" на Netflix, заявили, що режисер переслідував їх у 2018 році, коли їм було по 20 років. Протягом трьох років після цього Фукунага нібито переслідував їх обох, запрошуючи провести з ним час у Лондоні, допоки він працював над фільмом "Не час помирати", а згодом — на своїй фермі під час карантину. Вони сказали, що Фукунага також запросив себе до їхнього сімейного будинку в Пенсільванії. За їхніми словами, в якийсь момент усі троє сиділи в джакузі, де чоловік запитав сестер, чи вони незаймані й чи будуть вони коли-небудь брати участь у сексі втрьох, припустивши, що інцест — це нормально, "якщо всі сторони згодні з цим". Тоді дівчата відмовилися від такої пропозиції, яка їх "жахнула".

Потім вони згадали випадок, коли знаменитість запросив їх у свій пентхаус у Нью-Йорку, де він показував їм "Не час помирати", який ще не вийшов на великі екрани. Під час перегляду він почав чіплятися до сестер, що ще більше їх налякало.

Все закінчилося тим, що дівчата перестали спілкуватися з ним. Пізніше, наголосили вони, Фукунага вибачився, назвав свою поведінку непорозумінням і запевняв, що має до них глибоку повагу. До того ж ніяк не намагався утримувати їх силою, і сестри змогли спокійно вийти з його апартаментів.

Після цих звинувачень також спливли попередні повідомлення про те, що Фукунага нібито звільнив Реден Грір, молоду акторку, яку найняли на роль стриптизерки в епізоді "Справжнього детектива", за відмову від знімання топлес. Вона заявила, що в її контракті не прописано інтимних сцен.

Представник Фукунагі відмовився коментувати всі ці випадки.

Нагадаємо, Кері Фукунага зараз працює волонтером в Україні. Він приєднався до команди World Central Kithen іспанського шеф-кухаря Хосе Андреса, яка готує гарячу їжу для людей, які постраждали від війни. В одному з інтерв'ю він розповів, що побачив у зруйнованих містах під Києвом, а також поділився спостереженнями щодо того, як на українців впливає російська пропаганда.