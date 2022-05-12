В Финляндии арестовали дачу главного редактора "Московского комсомольца"

Павел Гусев попал в санкционный список ЕС.

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Власти Финляндии арестовали дачу главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, который попал под санкции Евросоюза из-за войны в Украине. В санкционном списке указано, что журналист поддерживает действия Кремля, "которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", а также "тесно связан с Минобороны". Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

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Дача Гусева находится на берегу озера Кернааланъярви, где ему принадлежат два участка земли. Также у главного редактора "Московского комсомольца" есть почти 20 гектаров земли в общине Янаккала на юге Финляндии.

В издании сообщают, что власти также арестовали имущество приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Григория Березкина и счета компании Faberlic, связанной с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Оба предпринимателя попали под санкции ЕС. У Березкина арестовали раллийные автомобили Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter с прицепом.

Как писал ранее Фокус, в Германии задержали суперяхту Luna, кототая ранее принадлежала Роману Абрамовичу. Сейчас владелец 115-метрового судна "Луна" — российский миллиардер Фархад Ахмедов, который в марте 2022 года попал под санкции ЕС из-за войны в Украине.

Миллиардер Роман Абрамович также находится под санкциями. Недавно власти Великобритании заморозили половину активов бизнесмена на острове Джерси сумой более чем на $7 миллиардов. В СМИ писали, что Абрамович в начале войны надеялся избежать ограничений, выступая посредников в российско-украинских мирных переговорах. Однако его усилия не увенчались успехом.

Также Фокус писал, что из-за санкций Абрамович якобы просит у друзей из США одолжить ему по миллиону долларов, чтобы держаться на плаву. По информации СМИ, в неделю российский бизнесмен тратит $750 тыс. на персонал.