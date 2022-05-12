У Фінляндії заарештували дачу головного редактора "Московського комсомольця"

Павло Гусєв потрапив до списку санкцій ЄС.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Влада Фінляндії заарештувала дачу головного редактора "Московського комсомольця" Павла Гусєва, який потрапив під санкції Євросоюзу через війну в Україні. У списку санкцій зазначено, що журналіст підтримує дії Кремля, "які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", а також "тісно пов'язаний з Міноборони". Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на управління зі стягнення боргів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Дача Гусєва знаходиться на березі озера Кернаалан'ярві, де йому належать дві ділянки землі. Також головний редактор "Московського комсомольця" має майже 20 гектарів землі в громаді Янаккала на півдні Фінляндії.

У виданні повідомляють, що влада також заарештувала майно наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Григорія Березкіна та рахунки компанії Faberlic, пов'язаної з лідером фракції "Нові люди" Олексієм Нечаєвим. Обидва підприємці потрапили під санкції ЄС. У Березкіна заарештували ралійні автомобілі Ford Fiesta та Mercedes Benz Sprinter із причепом.

Як писав раніше Фокус, у Німеччині затримали супер'яхту Luna, яка раніше належала Роману Абрамовичу. Наразі власник 115-метрового судна "Луна" — російський мільярдер Фархад Ахмедов, який у березні 2022 року потрапив під санкції ЄС через війну в Україні.

Мільярдер Роман Абрамович також перебуває під санкціями. Нещодавно влада Великобританії заморозила половину активів бізнесмена на острові Джерсі на суму понад $7 мільярдів. У ЗМІ писали, що Абрамович на початку війни сподівався уникнути обмежень, виступаючи посередниками у російсько-українських мирних переговорах. Проте його зусилля не мали успіху.

Також Фокус писав, що через санкції Абрамович нібито просить у друзів зі США позичити йому мільйон доларів, щоб триматися на плаву. За інформацією ЗМІ, на тиждень російський бізнесмен витрачає $750 тис. на персонал.