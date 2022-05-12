У Фінляндії заарештували дачу головного редактора "Московського комсомольця"
Павло Гусєв потрапив до списку санкцій ЄС.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Влада Фінляндії заарештувала дачу головного редактора "Московського комсомольця" Павла Гусєва, який потрапив під санкції Євросоюзу через війну в Україні. У списку санкцій зазначено, що журналіст підтримує дії Кремля, "які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", а також "тісно пов'язаний з Міноборони". Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на управління зі стягнення боргів.
Дача Гусєва знаходиться на березі озера Кернаалан'ярві, де йому належать дві ділянки землі. Також головний редактор "Московського комсомольця" має майже 20 гектарів землі в громаді Янаккала на півдні Фінляндії.
У виданні повідомляють, що влада також заарештувала майно наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Григорія Березкіна та рахунки компанії Faberlic, пов'язаної з лідером фракції "Нові люди" Олексієм Нечаєвим. Обидва підприємці потрапили під санкції ЄС. У Березкіна заарештували ралійні автомобілі Ford Fiesta та Mercedes Benz Sprinter із причепом.
Як писав раніше Фокус, у Німеччині затримали супер'яхту Luna, яка раніше належала Роману Абрамовичу. Наразі власник 115-метрового судна "Луна" — російський мільярдер Фархад Ахмедов, який у березні 2022 року потрапив під санкції ЄС через війну в Україні.
Мільярдер Роман Абрамович також перебуває під санкціями. Нещодавно влада Великобританії заморозила половину активів бізнесмена на острові Джерсі на суму понад $7 мільярдів. У ЗМІ писали, що Абрамович на початку війни сподівався уникнути обмежень, виступаючи посередниками у російсько-українських мирних переговорах. Проте його зусилля не мали успіху.
Також Фокус писав, що через санкції Абрамович нібито просить у друзів зі США позичити йому мільйон доларів, щоб триматися на плаву. За інформацією ЗМІ, на тиждень російський бізнесмен витрачає $750 тис. на персонал.