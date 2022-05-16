Мама фронтмена Kalush Orchestra прокомментировала победу сына

Победителей "Евровидения-2022" могли дисквалифицировать из-за высказываний в поддержку Мариуполя.

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Мама фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка рассказала, что больше всего гордится тем, что сын со сцены призвал помочь Мариуполю и всем, кто находится на "Азовстали". Об этом сообщает "Суспільне".

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"Я была приятно удивлена, что мой Олег все-таки сказал те слова про Мариуполь и Азовсталь. И сразу ему написала смску, что он молодец, что он это сказал вне зависимости от того дисквалифицируют его или нет. Он сделал свою работу, то, что он должен был сделать для людей", — сказала журналистам мама Олега Псюка Стефания. Именно ей фронтмент группы посвятил песню Stefania, которая принесла победу Украине на "Евровидении-2022".

Напомним, финал песенного конкурса прошел 14 мая в Турине. Украина в третий раз за всю историю "Евровидения" заняла первое место. Ранее конкурс выигрывали Руслана и Джамала.

Рискуя быть дисквалифицированными, музыканты Kalush Orchestra объявили со сцены "Евровидения" о войне в Украине и призвали мировое сообщество спасти Мариуполь и "Азовсталь". Несмотря на то, что на песенном конкурсе запрещены политические заявления, группу не дисквалифицировали. Организаторы "Евровидения" отметили, что в заявлении Kalush Orchestra и других исполнителей, поддержавших украинский народ, нет политической составляющей. А защитники Мариуполя поблагодарили Kalush Orchestrа за поддержку.

Как писал ранее Фокус, Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania, снятый в руинах Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ирпеня. Хотя изначально Олег Псюк посвятил композицию своей маме, с начала полномасштабного вторжения росийской армии в Украину "Stefania" стала для многих символом Украины.

Также Фокус рассказывал, чем займутся участники группы Kalush Orchestra после победы. По словам музыкантов, они будут бороться за свою страну до конца.