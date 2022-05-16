Мама фронтмена Kalush Orchestra прокоментувала перемогу сина

Переможців "Євробачення-2022" могли дискваліфікувати через висловлювання на підтримку Маріуполя.

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Мама фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка розповіла, що найбільше пишається тим, що син зі сцени закликав допомогти Маріуполю і всім, хто перебуває на "Азовсталі". Про це повідомляє "Суспільне".

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"Я була приємно здивована, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь та Азовсталь. Й одразу йому написала смску, що він молодець, що він це сказав незалежно від того, що дискваліфікують його чи ні. Він зробив свою роботу, те, що він мав зробити для людей", — сказала журналістам мама Олега Псюка Стефанія. Саме їй фронтмент гурту присвятив пісню Stefania, яка принесла перемогу Україні на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу пройшов 14 травня у Турині. Україна втретє за всю історію Євробачення посіла перше місце. Раніше конкурс вигравали Руслана та Джамала.

Ризикуючись бути дискваліфікованими, музиканти Kalush Orchestra оголосили зі сцени "Євробачення" про війну в Україні та закликали світову спільноту врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Незважаючи на те, що на пісенному конкурсі заборонені політичні заяви, групу не дискваліфікували. Організатори "Євробачення" зазначили, що в заяві Kalush Orchestra й інших виконавців, які підтримали український народ, немає політичного складника. А захисники Маріуполя подякували Kalush Orchestrа за підтримку.

Як писав раніше Фокус, Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania, знятий у руїнах Бучі, Гостомелю, Бородянки й Ірпеня. Хоча спочатку Олег Псюк присвятив композицію своїй мамі, від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну "Stefania" стала для багатьох символом України.

Також Фокус розповідав, чим займуться учасники гурту Kalush Orchestra після перемоги. За словами музикантів, вони змагатимуться за свою країну до кінця.