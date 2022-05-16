Уже не Аквамен: полуголый Джейсон Момоа потроллил римских папарацци

Охотники за эксклюзивными кадрами преследуют американского актера по пятам, и он не замедлил с реакцией.

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42-летний Джейсон Момоа, который сейчас снимается в Италии в фильме "Форсаж X", где заменил Дуэйна "Скалу" Джонсона, был замечен на улицах Рима в одних брюках, вьетнамках и без рубашки. Фото знаменитости облетели СМИ и соцсети, пишет Just Jured.

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Актера сняли в тот момент, когда он направлялся на съемочную площадку, чтобы отработать последний день в столице Италии прежде, чем сменить локацию.

Выглядел Джейсон весьма довольным и даже "поприветствовал" охотников за эксклюзивными кадрами, показав им средний палец. Позже он делал это неоднократно.

[ + – ] Джейсон Момоа передал "привет" папарацци

Во время пребывания в Риме он также поделился фотографиями и видео из Сикстинской капеллы, из-за чего нарвался на критику. Пользователи отметили, что в храме нельзя появляться без рубашки, хотя Момоа пришел туда в майке, а также добавили о запрете снимать там видео.

В свою очередь знаменитость заверил, что даже в мыслях не имел кого-то оскорбить своим поведением, и признался в давней любви к Риму, Ватикану и Италии в целом, где впервые побывал более 20 лет назад.

Актер не отказал себе в удовольствии погонять по улицам Рима с участниками мотоклуба Hells Angels (Ангелы Ада). В сторис он рассказал, что решил прокатиться с ветерком, чтобы папарацци оставили его в покое, и члены мотоклуба стали лучшей компанией для него.

О том, что Момоа заменит Джонсона в 10-ой части "Форсажа", стало известно еще в январе этого года.

Кого именно играет актер, пока что неизвестно, однако ходили слухи о том, что ему досталась роль негативного персонажа . Поводом же для его включения в актерский состав стало заявление Дуэйна "Скалы" Джонсона, что у него "нет шансов" вернуться в "Форсаж". Вин Дизель и компания не теряли времени даром и нашли ему замену.

Ранее мы писали о том, что Джейсон после расставания с Лизой Боне наконец подлечил сердечные раны и даже начал новые отношения. Его новой избранницей стала Эйса Гонсалес, звезда фильмов "Аферистка" и "Малыш на драйве".