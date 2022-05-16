Уже не Аквамен: напівголий Джейсон Момоа потролив римських папараці

Мисливці за ексклюзивними кадрами переслідують американського актора, наступаючи на п'яти, і він не забарився з реакцією.

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42-річний Джейсон Момоа, який зараз знімається в Італії у фільмі "Форсаж X", де замінив Двейна "Скелю" Джонсона, був помічений на вулицях Риму в одних штанах, в'єтнамках і без сорочки. Фото знаменитості облетіли ЗМІ та соцмережі, пише Just Jured.

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Актора зняли в той момент, коли він прямував на знімальний майданчик, щоб відпрацювати останній день у столиці Італії, перш ніж змінити локацію.

Джейсон мав дуже задоволений вигляд і навіть привітав мисливців за ексклюзивними кадрами, показавши їм середній палець. Пізніше він робив це багаторазово.

[ + – ] Джейсон Момоа передав "привіт" папараці

Під час перебування в Римі він також поділився фотографіями та відео із Сікстинської капели, через що нарвався на критику. Користувачі зазначили, що в храмі не можна з'являтися без сорочки, хоча Момоа прийшов туди в майці, а також заборонили знімати там відео.

У свою чергу знаменитість запевнив, що навіть у думках не мав когось образити своєю поведінкою, і зізнався в давній любові до Риму, Ватикану й Італії загалом, де вперше побував понад 20 років тому.

Актор не відмовив собі в задоволенні поганяти вулицями Рима з учасниками мотоклубу Hells Angels ("Ангели Пекла"). У сторіс він розповів, що вирішив покататися з вітерцем, щоб папараці залишили його в спокої, і члени мотоклубу стали найкращою компанією для нього.

Про те, що Момоа замінить Джонсона в 10 частині "Форсажу", стало відомо ще в січні цього року.

Кого саме грає актор, поки що невідомо, проте ходили чутки, що йому дісталася роль негативного персонажа. Приводом для його включення до акторського складу стала заява Двейна "Скелі" Джонсона, що в нього "немає шансів" повернутися до "Форсажу". Він Дизель і компанія не марнували часу та знайшли йому заміну.

Раніше ми писали про те, що Джейсон після розлучення з Лізою Боне нарешті підлікував сердечні рани та навіть розпочав нові стосунки. Його новою обраницею стала Ейса Гонсалес, зірка фільмів "Аферистка" та "Малюк на драйві".