В Сети показали первые фото арестованной в Португалии виллы Романа Абрамовича

Вилла стоимостью в 10 миллионов евро стала еще одним объектом европейской недвижимости российского олигарха, которую арестовали после санкций ЕС

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В Сети появились снимки таинственной виллы Романа Абрамовича, которую он, видимо, приобрел вскоре после того, как получил гражданство Португалии, как потомок евреев-сефардов. Сейчас вилла арестована. Об этом пишет Daily Mail.

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Если про остальные дома, апартаменты и виллы Абрамовича известно довольно много, и в Сети полно их фото, то о португальской вилле в провинции Алграве неизвестно почти ничего. Она стоила российскому миллиардеру 10 миллионов евро, в ней шесть спален и большой бассейн. Судя по фото, вилла построена в современном стиле.

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо уже подтвердил, что этот актив был арестован. Решение ускорили попытки продать виллу и некий покупатель из Великобритании, который был готов купить имение.

Расположена вилла в эксклюзивном жилом комплексе Quinta do Algarve, ее площадь 800 акров.

"Португалия серьезно относится к санкциям, и любое лицо, находящееся под санкциями, которое, как считается, имеет собственность или активы в Португалии, будет изучаться, и активы будут заморожены, если это подтвердится. В данном случае у нас есть твердое убеждение, которое еще не является полным подтверждением, что имущество принадлежит Роману Абрамовичу", — отметил министр. И разъяснил, что виллу в Аграве нельзя продать, заложить, или сдать в аренду с какой-либо финансовой выгодой пока она находится под арестом.

Впрочем, вилла в Португалии не первая потеря Абрамовича. Только в Франции у него арестовали 12 объектов недвижимости.Среди них — большой замок Chateau de la Croe на Французской Ривьере, который ранее принадлежал покойному дяде королевы Елизаветы. Именно здесь проводил лето король Эдуарда VIII, после того, как он отрекся от престола и женился на Уоллис Симпсон.

До вторжения ВС РФ в Украину и до наложения санкций на российских миллиардеров, приближенных к Путину, Роман Абрамович вел довольно расточительный образ жизни. Он устраивал шикарные вечеринки в Куршевеле и на частных островах, а однажды потратил более 50 тысяч долларов, чтобы ему в Азербайджан на частном самолете доставили суши из его любимого лондонского ресторана.

В 2008 году он за день потратил 100 миллионов долларов, купив картину Люсьена Фрейда "Социальная смотрительница спит" и "Триптих" работы Фрэнсиса Бэкона.

Напомним, гражданство Португалии Абрамович получил в апреле 2021 года на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во время инквизиции. Сейчас это дело расследуется. В марте был арестован раввин, который помогал Абрамовичу получить гражданство этой страны. Следствие считает, что это было незаконно.