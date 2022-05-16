У Мережі показали перші фото арештованої в Португалії вілли Романа Абрамовича

Вілла вартістю 10 мільйонів євро стала ще одним об'єктом європейської нерухомості російського олігарха, яку заарештували після санкцій ЄС

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У Мережі з'явилися знімки таємничої вілли Романа Абрамовича, яку він, імовірно, придбав незабаром після отримання громадянства Португалії, як нащадок євреїв-сефардів. Наразі вілла заарештована. Про це пише Daily Mail.

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Якщо про решту будинків, апартаментів та вілли Абрамовича відомо досить багато, і в Мережі повно їх фото, то про португальську віллу в провінції Алграві невідомо майже нічого. Вона коштувала російському мільярдеру 10 мільйонів євро, у ній шість спалень та великий басейн. Судячи з фото, вілла збудована у сучасному стилі.

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо вже підтвердив, що цей актив заарештували. Рішення прискорили спроби продати віллу і покупець з Великобританії, який був готовий купити маєток.

Розташована вілла в ексклюзивному житловому комплексі Quinta do Algarve, її площа 800 акрів.

"Португалія серйозно ставиться до санкцій, і будь-яка особа, яка перебуває під санкціями, яка, як вважається, має власність або активи в Португалії, буде вивчатися, і активи будуть заморожені, якщо це підтвердиться. У цьому випадку ми маємо тверде переконання, яке ще не є повним підтвердженням, що майно належить Роману Абрамовичу", — зазначив міністр. І роз'яснив, що віллу в Аграві не можна продати, закласти, або здати в оренду з якоюсь фінансовою вигодою, поки вона перебуває під арештом.

Втім, вілла у Португалії не перша втрата Абрамовича. Лише у Франції у нього заарештували 12 об'єктів нерухомості. Серед них великий замок Chateau de la Croe на Французькій Рів'єрі, який раніше належав покійному дядькові королеви Єлизавети. Саме тут проводив літо король Едуарда VIII, після того, як він зрікся престолу і одружився з Уолліс Сімпсон.

До вторгнення ЗС РФ в Україну та до накладення санкцій на російських мільярдерів, наближених до Путіна, Роман Абрамович вів досить марнотратний спосіб життя. Він влаштовував шикарні вечірки в Куршевелі і на приватних островах, а одного разу витратив понад 50 тисяч доларів, щоб йому до Азербайджану приватним літаком доставили суші з його улюбленого лондонського ресторану.

У 2008 році він за день витратив 100 мільйонів доларів, купивши картину Люсьєна Фрейда "Соціальна наглядачка спить" та "Триптих" роботи Френсіса Бекона.

Нагадаємо, громадянство Португалії Абрамович отримав у квітні 2021 року на підставі закону про натуралізацію нащадків євреїв-сефардів, вигнаних із Піренейського півострова під час інквізиції. Нині ця справа розслідується. У березні заарештували рабина, який допомагав Абрамовичу отримати громадянство цієї країни. Слідство вважає, що це було незаконно.