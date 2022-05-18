Принц Уильям выразил свою поддержку ЛГБТ-сообществу
Ранее будущий король снялся для гей-издания.
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Королевский внук принц Уильям выразил поддержку ЛГБТ-сообществу и защитил футболиста Блэкпула Джейка Дэниелса, который накануне сделал каминг-аут. Об этом пишет Hello Magazine.
Будучи президентом Футбольной ассоциации Британии, герцог Кембриджский написал в своем официальном Twitter-аккаунте: "То, что сделал Джейк, требует смелости и, надеюсь, поможет уничтожить барьеры, которым нет места в нашем обществе", — отметил королевский внук.
Будущий король надеется, что решение футболиста говорить открыто придаст другим уверенность сделать то же самое. Герцог подписал свое сообщение буквой "W", означающей, что твит поступил лично от принца, а не от его помощников.
Вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, принц Уильям был одним из многих, кто выступил за 17-летнего Джейка в поддержку его решения совершить каминг-аут.
А в 2016 году герцог Кембриджский снялся для обложки ведущего британского гей-журнала Attitude. Будучи вторым в очереди на престол, Уильям стал первым членом королевской семьи, который снялся для обложки гей-издания.
Примерный семьянин сказал тогда Attitude: "Никто не должен подвергаться издевательствам из-за сексуальности или какой-либо другой причины, и никто не должен мириться с такой ненавистью, которую эти молодые люди испытали в своей жизни.
В 2019 году принц Уильям отмечал, что было бы "совершенно нормально для него", если бы кто-нибудь из его детей стал геем или лесбиянкой.
Напомним, накануне на одном из футбольных матчей принца Уильяма освистали болельщики и показывали ему нецензурные жесты прямо во время исполнения национального гимна.
Также Фокус писал о планах на пополнения в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогские супруги планируют еще одного ребенка.