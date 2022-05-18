Принц Уильям выразил свою поддержку ЛГБТ-сообществу

Ранее будущий король снялся для гей-издания.

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Королевский внук принц Уильям выразил поддержку ЛГБТ-сообществу и защитил футболиста Блэкпула Джейка Дэниелса, который накануне сделал каминг-аут. Об этом пишет Hello Magazine.

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Будучи президентом Футбольной ассоциации Британии, герцог Кембриджский написал в своем официальном Twitter-аккаунте: "То, что сделал Джейк, требует смелости и, надеюсь, поможет уничтожить барьеры, которым нет места в нашем обществе", — отметил королевский внук.

[ + – ] Принц Уильям поддержал ЛГБТ-сообщество

Будущий король надеется, что решение футболиста говорить открыто придаст другим уверенность сделать то же самое. Герцог подписал свое сообщение буквой "W", означающей, что твит поступил лично от принца, а не от его помощников.

Вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, принц Уильям был одним из многих, кто выступил за 17-летнего Джейка в поддержку его решения совершить каминг-аут.

А в 2016 году герцог Кембриджский снялся для обложки ведущего британского гей-журнала Attitude. Будучи вторым в очереди на престол, Уильям стал первым членом королевской семьи, который снялся для обложки гей-издания.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон состоят в браке более 10 лет и воспитывают троих детей Фото: Getty Images

Примерный семьянин сказал тогда Attitude: "Никто не должен подвергаться издевательствам из-за сексуальности или какой-либо другой причины, и никто не должен мириться с такой ненавистью, которую эти молодые люди испытали в своей жизни.

В 2019 году принц Уильям отмечал, что было бы "совершенно нормально для него", если бы кто-нибудь из его детей стал геем или лесбиянкой.

Напомним, накануне на одном из футбольных матчей принца Уильяма освистали болельщики и показывали ему нецензурные жесты прямо во время исполнения национального гимна.

Также Фокус писал о планах на пополнения в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогские супруги планируют еще одного ребенка.