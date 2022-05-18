Принц Вільям висловив свою підтримку ЛГБТ-спільноті

Раніше майбутній король знявся для гей-видання.

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Королівський онук принц Вільям висловив підтримку ЛГБТ-спільноті та захистив футболіста Блекпула Джейка Деніелса, який напередодні зробив камінг-аут. Про це пише Hello Magazine.

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Будучи президентом Футбольної асоціації Британії, герцог Кембриджський написав у своєму офіційному Twitter-акаунті: "Те, що зробив Джейк, вимагає сміливості і, сподіваюся, допоможе знищити бар’єри, яким немає місця в нашому суспільстві", — зазначив королівський онук.

[ + – ] Принц Вільям підтримав ЛГБТ-спільноту

Майбутній король сподівається, що рішення футболіста говорити відкрито додасть іншим впевненості зробити те ж саме. Герцог підписав своє повідомлення буквою "W", що означає, що твіт надійшов особисто від нього, а не від його помічників.

Разом із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, принц Вільям був одним із багатьох, хто виступив за 17-річного Джейка на підтримку його рішення зробити камінг-аут.

А у 2016 році герцог Кембриджський знявся для обкладинки провідного британського гей-журналу Attitude. Будучи другим у черзі на престол, Вільям став першим членом королівської родини, якого сфотографували для обкладинки гей-видання.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон перебувають у шлюбі понад 10 років та виховують трьох дітей Фото: Getty Images

Зразковий сім'янин сказав тоді Attitude: "Ніхто не повинен зазнавати знущань через сексуальність чи будь-яку іншу причину, і ніхто не повинен миритися з такою ненавистю, яку ці молоді люди зазнали у своєму житті.

У 2019 році принц Вільям зазначав, що було б "абсолютно нормально для мене", якби хтось із його дітей став геєм чи лесбійкою.

Нагадаємо, напередодні на одному з футбольних матчів принца Вільяма освистали вболівальники та показували йому нецензурні жести прямо під час виконання національного гімну.

Також Фокус писав про плани на поповнення в родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Герцогське подружжя планує ще одну дитину.