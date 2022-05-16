Герцога Кембриджського освистали та показали його непристойні жести під час виконання національного гімну.

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Онука королеви Великобританії принца Вільяма освистали на футбольному матчі Ліверпуль-Челсі. Про це пише Еxpress.

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Герцог Кембриджський прибув напередодні на фінальний матч Кубку Англії з футболу. І під час виконання гімну "Боже, бережи королеву" онука Єлизавети Другої освистали вболівальники. Окрім непристойних вигуків, вони ще й показували принцу Вільяму нецензурні жести.

Члени Палати громад і парламенту вже висловилися на захист герцога Кембриджського. За їхніми словами, така поведінка є неприпустимою, а винних потрібно знайти та покарати.

[ + – ] Принца Вільяма освистали на футбольному матчі

"Я категорично засуджую всіх фанатів, які сьогодні освистали принца Вільяма на "Вемблі"… У цей рік, у платиновий ювілей королеви — це особливо жахливо", — зазначив спікер Палати громад сер Ліндсей Хойл.

Зазначимо, що цей скандальний матч виграла команда "Ліверпуля". А Букінгемський палац тим часом активно готується до низки заходів, присвячених святкуванню Платинового ювілею на троні королеви Єлизавети.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські, які вже виховують трьох дітей, планують ще одного малюка.

Також Фокус писав про інший прикрий інцидент. Під час подорожі принца Вільяма та Кейт Міддлтон країнами Карибського басейну місцеві жителі почали вимагати вибачень та матеріальної компенсації за роки рабства у Великобританії.