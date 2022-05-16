Герцога Кембриджского освистали и показали ему непристойные жесты во время исполнения национального гимна.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Внука королевы Великобритании принца Уильяма освистали на футбольном матче Ливерпуль-Челси. Об этом пишет Еxpress.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Герцог Кембриджский прибыл накануне на финальный матч Кубка Англии по футболу. И во время исполнения гимна "Боже, храни королеву" внука Елизаветы Второй освистали болельщики. Кроме непристойных криков, они еще и показывали принцу Уильяму нецензурные жесты.

Члены Палаты общин и парламента уже высказались в защиту герцога Кембриджского. По их словам, такое поведение недопустимо, а виновных нужно найти и наказать.

[ + – ] Принца Уильяма освистали на футбольном матче

"Я категорически осуждаю всех фанатов, которые сегодня освистали принца Уильяма на "Уэмбли"... В этот год, в платиновый юбилей королевы — это особенно ужасно", — отметил спикер Палаты общин сэр Линдсей Хойл.

Отметим, что этот скандальный матч выиграла команда "Ливерпуля". А Букингемский дворец в это время активно готовится к ряду мероприятий, посвященных празднованию Платинового юбилея на троне королевы Елизаветы.

Напомним, герцоги Кембриджские, уже воспитывающие троих детей, планируют еще одного малыша.

Также Фокус писал о другом досадном инциденте. Во время путешествия принца Уильяма и Кейт Миддлтон по странам Карибского бассейна местные жители потребовали извинений и материальной компенсации за годы рабства у Великобритании.