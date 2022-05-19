Как приготовить вкусный печеночный торт: проверенный рецепт от Евгения Клопотенко

Чем дольше печеночный торт настоится, тем вкуснее и нежнее он будет.

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Торт из печеночных блинчиков – одно из самых любимых и распространенных блюда на столах украинцев, причем не только на праздничных, но и в качестве добавки к обеду или ужину. Как приготовить лучший печеночный торт, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Печеночный торт с домашним майонезом

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 гр;

Яйца – 2 шт;

Пшеничная мука – 3 ст. л;

Молоко (2,5%) – 150 мл;

Подсолнечное масло – 2 ст. л (+ для жарки);

Укроп – 10 веточек;

Соль и перец – по вкусу.

Для домашнего майонеза:

Яйца – 1 шт;

Подсолнечное масло – 150 гр;

Сок лимона – 0,5 ч. л;

Горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать блины-коржи. Для этого печень (куриную или индюшиную) нужно промыть через дуршлаг и оставить там, пока вся жидкость стечет ,зачистить от пленок и лишнего жира, чтобы блинчики получились как можно более нежными на вкус. Затем переложить ее в блендер и перебить до однородной консистенции.

Добавить в массу два яйца, муку, влить молоко и 2 ст. л. подсолнечного масла. Посолить и поперчить по вкусу, а затем снова все хорошо перебить.

Сковороду смазать подсолнечным маслом и наливать половником массу для жарки. Блинчики должны быть тонкими, не больше пяти миллиметров в толщину. Обжаривать блинчики с обеих сторон, после чего выложить их на тарелку или доску, чтобы они охлаждались.

Как только блинчики готовы, необходимо сделать домашний майонез. Как именно, мы писали здесь.

Остывшие блинчики перемазать майонезом, верхний корж также покрыть этим соусом и посыпать порезанным укропом. Отправить в холодильник на два часа.

Несколько полезных советов

Чтобы вкус теста был интереснее, можно разнообразить его с помощью острого перца, базилика, орегано или тимьяна.

При приготовлении майонеза в него можно добавить жареный размельченный чеснок, а подсолнечное масло заменить оливковым.

Чтобы торт был вкуснее, его необходимо готовить заранее, чтобы он хорошо настоялся.

Тем, кто любит еще больше вкуса, между коржами, кроме майонеза, можно положить тушенную морковь с луком.

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