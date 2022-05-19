Як приготувати смачний печінковий торт: перевірений рецепт від Євгена Клопотенка

Чим довше печінковий торт настоїться, тим смачнішим і ніжнішим він буде.

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Торт із печінкових млинців — одна з найулюбленіших та найпоширеніших страв на столах українців, причому не лише на святкових, а і як добавка до обіду чи вечері. Як приготувати найкращий печінковий торт, розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Печінковий торт із домашнім майонезом

Складові:

Куряча печінка — 500 г;

Яйця — 2 шт;

Пшеничне борошно — 3 ст. л;

Молоко (2,5%) — 150 мл;

Соняшникова олія — 2 ст. л (+ для смаження);

Кріп — 10 гілочок;

Сіль та перець — на смак.

Для домашнього майонезу:

Яйця — 1 шт;

Соняшникова олія — 150 г;

сік лимона — 0,5 ч. л;

Гірчиця — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно зробити млинці-коржі. Для цього печінку (курячу або індичку) потрібно промити через друшляк і залишити там, поки вся рідина стече, зачистити від плівок і зайвого жиру, щоб млинці вийшли якомога ніжнішими на смак. Потім перекласти в блендер і перебити до однорідної консистенції.

Додати в масу два яйця, борошно, влити молоко і 2 ст. л олії. Посолити й поперчити до смаку, а потім знову добре перебити.

Сковороду змастити олією і наливати ополоником масу для смаження. Млинці мають бути тонкими, не більш як п'ять міліметрів завтовшки. Обсмажувати млинці з обох боків, після чого викласти на тарілку або дошку, щоб вони охолонули.

Як тільки млинці готові, необхідно зробити домашній майонез. Як саме, ми писали тут.

Охолоджені млинці перемастити майонезом, верхній корж також покрити цим соусом і посипати порізаним кропом. Відправити в холодильник на дві години.

Декілька корисних порад

Щоб смак тіста був цікавішим, можна урізноманітнити його за допомогою гострого перцю, базиліку, орегано або чебрецю.

Під час приготування майонезу в нього можна додати смажений подрібнений часник, а олію замінити оливковою.

Щоб торт був смачнішим, його необхідно готувати заздалегідь, щоб він добре настоявся.

Тим, хто любить ще більше смаку, між коржами, крім майонезу, можна покласти тушковану моркву з цибулею.

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