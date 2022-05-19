Дочка Валерия Меладзе Софья выходит замуж

Девушка похвасталась помолвочным кольцом с огромным драгоценным камнем.

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Средняя дочь певца Валерия Меладзе и его бывшей супруги Ирины 23-летняя Софья выходит замуж. Об этом на своей странице в Instagramла ее младшая сестра Арина. Девушка опубликовала фотографию, на которой будущая невеста демонстрирует на безымянном пальце кольцо с внушительным драгоценным камнем, окруженным бриллиантами.

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"Моя любимая Софико и Савва", — подписала фото младшая дочь артиста от первого брака Арина.

[ + – ] Дочь Меладзе Арина поздравила сестру с помолвкой

Софья Меладзе предпочитает держать подробности своей личной жизни в секрете. Несколько лет назад она закрыла страницы в соцсетях от лишних любопытных глаз.

Известно, что девушке сделали предложение руки и сердца накануне ее дня рождения. Судя по фото на странице Арины, женихом Софьи стал Савва Байбаков.

Как пишут СМИ, бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина ранее рассказывала, что их средняя дочь Софья отказалась от финансовой помощи родителей. Она учится в магистратуре, а параллельно работает. В свободное время девушка увлекается рыбалкой. Софья не хочет выделяться среди студентов с обычным заработком, потому редко пользуется своим автомобилем и передвигается на метро.

Напомним, у Валерия Меладзе и его бывшей жены Ирины трое детей — 31-летняя Инга — она занимается дизайном украшений, 23-летняя Софья и 19-летняя Арина. Экс-супруги расстались в 2014 году после 25 лет брака. Несмотря на то, что им не удалось сохранить теплые отношения, Меладзе общается с дочерьми.

[ + – ] Валерий Меладзе с дочерьми: Ариной, Ингой и Софьей Фото: Instagram

С 2014 года артист женат на бывшей участнице украинской группы ВИА Гра Альбине Джанабаевой. Пара воспитывает 17-летнего сына Константина, семилетнего Луку и годовалую дочку Агату.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Валерий Меладзе осудил агрессивные действия России и призвал обе стороны сесть за стол переговоров.

Ранее Фокус рассказывал о том, что супруга продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева приехала из Италии в Польше, чтобы помогать украинским беженцам. Много лет певица работала в России, и после начала войны из-за своей позиции относительно событий в Украине попала в немилость. Многие российские и аффилированные с РФ компании отказались работать с артисткой, из-за чего она лишилась гонораров, рекламных контрактов, корпоративов и гастролей.