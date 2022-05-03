В Турции отменили концерты Лорак, Брежневой и Меладзе

В отеле причину такого решения объяснили "сложившейся в мире ситуацией", которая не предполагает развлечений.

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В одном из отелей турецкого курортного года Белек отменили все концерты Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Ани Лорак, и других артистов, которые у них были запланированы на лето, сообщает "Стар Хит".

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Владельцы гостиницы, название которой не упоминается в прессе, объясняя такой шаг, ссылаются на сложную ситуацию в мире. По их словам, сейчас не время для громких развлечений.

"Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. К сожалению, из-за сложившейся ситуации в мире концерты были отменены, по причине, которая не зависит от отеля. На нашем официальном портале вы можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ, – это не наш официальный портал", – заявила в отеле.

Летом на престижных курортах Белека, где отдыхают множество россиян, кроме упомянутых артистов, должны были также выступать Елка и Artik & Asti, которые тоже родом из Украины.

Вера Брежнева много лет работала в России, после начала войны и своей позиции с осуждением войны в Украине, попала в немилость, и многие компании из РФ отказались с ней работать. Она лишилась гонораров, рекламных контрактов, корпоративов и гастролей по российским городам. Во время войны она поддерживала украинских беженцев, сначала в Польше. затем организовала сбор гуманитарной помощи в Италии.

Валерий Меладзе вскоре после начала "спецоперации" опубликовал видео с призывом остановить кровопролитие.

Ани Лорак, до сих пор не осудившая российское вторжение, отменила свои концерты в РФ. Сейчас артистка находится в Дубае, а в родных Черновцах власти города демонтировали ее памятную звезду на местной Аллее славы.

В "черный список" РФ попала и Светлана Лобода, ранее получившая немало наград в России за свое творчество. Когда началась война, она записала обращение со слезами на глазах, а через месяц после начала войны назвала вещи своими именами.