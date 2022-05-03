У Туреччині скасували концерти Лорак, Брежнєвої та Меладзе

У готелі причину такого рішення пояснили "ситуацією, що склалася у світі", яка не передбачає розваг.

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В одному з готелів турецького курортного року Белек скасували всі концерти Валерія Меладзе, Віри Брежнєвої, Ані Лорак та інших артистів, які в них заплановані на літо, повідомляє "Стар Хіт".

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Власники готелю, назву якого не згадують у пресі, пояснюючи такий крок, посилаються на складну ситуацію у світі. За їхніми словами, зараз не час для гучних розваг.

"Керівництво висловлює свою подяку за виявлений інтерес до готелю. На жаль, через ситуацію, що склалася у світі, концерти скасовані через причину, незалежну від готелю. На нашому офіційному порталі ви можете переглянути правдиву інформацію. Фото з датами концертів, яке розтиражували ЗМІ, — це не наш офіційний портал", — заявила в готелі.

Влітку на престижних курортах Белека, де відпочиває безліч росіян, окрім згаданих артистів, мали також виступати Йолка та Artik & Asti, які теж родом з України.

Віра Брежнєва багато років працювала в Росії, після початку війни та своєї позиції із засудженням війни в Україні, потрапила в немилість, і багато компаній із РФ відмовилися з нею працювати. Вона втратила гонорари, рекламні контракти, корпоративи та гастролі по російських містах. Під час війни вона підтримувала українських біженців, спочатку в Польщі. потім організувала збирання гуманітарної допомоги в Італії.

Валерій Меладзе незабаром після початку "спецоперації" опублікував відео із закликом зупинити кровопролиття.

Ані Лорак, яка досі не засудила російське вторгнення, скасувала свої концерти у РФ. Зараз артистка знаходиться в Дубаї, а в рідних Чернівцях влада міста демонтувала її пам'ятну зірку на місцевій Алеї слави.

До "чорного списку" РФ потрапила і Світлана Лобода, яка раніше отримала чимало нагород у Росії за свою творчість. Коли почалася війна, вона записала звернення зі сльозами на очах, а через місяць після початку війни назвала речі своїми іменами.