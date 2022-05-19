Донька Валерія Меладзе Софія виходить заміж

Дівчина похвалилася обручкою з величезним дорогоцінним каменем.

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Середня донька співака Валерія Меладзе та його колишньої дружини Ірини 23-річна Софія виходить заміж. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила її молодша сестра Аріна. Дівчина опублікувала фотографію, на якій майбутня наречена демонструє на безіменному пальці обручку з великим дорогоцінним каменем, оточеним діамантами.

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"Моя улюблена Софіко та Сава", — підписала фото молодша дочка артиста від першого шлюбу Аріна.

[ + – ] Дочка Меладзе Аріна привітала сестру із заручинами

Софія Меладзе вважає за краще тримати подробиці свого особистого життя в секреті. Кілька років тому вона закрила сторінки в соцмережах від зайвих цікавих очей.

Відомо, що дівчині зробили пропозицію руки та серця напередодні її дня народження. Судячи з фото на сторінці Аріни, нареченим Софії став Сава Байбаков.

Як пишуть ЗМІ, колишня дружина Валерія Меладзе Ірина раніше розповідала, що їхня середня дочка Софія відмовилася від фінансової допомоги батьків. Вона навчається в магістратурі, а паралельно працює. У вільний час дівчина захоплюється риболовлею. Софія не хоче виділятися серед студентів зі звичайним заробітком, бо рідко користується своїм автомобілем і пересувається на метро.

Нагадаємо, у Валерія Меладзе та його колишньої дружини Ірини троє дітей: 31-річна Інга — вона займається дизайном прикрас, 23-річна Софія та 19-річна Аріна. Експодружжя розлучилося у 2014 році після 25 років шлюбу. Незважаючи на те, що їм не вдалося зберегти теплі стосунки, Меладзе спілкується з дочками.

[ + – ] Валерій Меладзе з дочками: Аріною, Інгою та Софією Фото: Instagram

Із 2014 року артист одружений із колишньою учасницею українського гурту "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою. Пара виховує 17-річного сина Костянтина, семирічного Луку й однорічну доньку Агату.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Валерій Меладзе засудив агресивні дії Росії та закликав обидві сторони сісти за стіл переговорів.

Раніше Фокус розповідав про те, що дружина продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва приїхала з Італії в Польщу, аби допомагати українським біженцям. Багато років співачка працювала в Росії, і після початку війни через свою позицію щодо подій в Україні потрапила в немилість. Багато російських і афілійованих із РФ компаній відмовилися працювати з артисткою, через що вона втратила гонорари, рекламні контракти, корпоративи та гастролі.