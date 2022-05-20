Чем заменить джинсы в гардеробе. Топ-6 удачных идей

Для того, чтобы разнообразить образ и без джинсов, стилисты предлагают немало альтернативных вариантов.

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Джинсы – самая любимая и незаменимая вещь в гардеробе каждой уважающей себя модницы. Они отлично сочетаются с блузами, туниками, топами, футболками, свитерами, а подобрать под них можно любую обувь, начиная от шпилек и заканчивая ботинками на платформе. Однако хотя бы иногда необходимо разнообразить свой ансамбль и посмотреть на другие вещи, которые могут стать достойной заменой привычной паре из денима. Фокус собрал наиболее подходящие варианты из предложенных стилистами на просторах Сети.

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Кожаные брюки

Эта вещь не менее универсальна и многими недооценена. Пара из мягкой кожи или качественной эко-кожи добавит образу новое прочтение. Облегающие, зауженные, широкие или джоггеры, такие брюки станут отличным решением для любого образа, начиная от делового, с туфлями на каблуке и блузой с бантом и заканчивая дерзким аутфитом в стиле подруги байкера.

Комбинезон

Не за горами лето, а это значит, что брючные комбинезоны – еще одна равноценная альтернатива джинсам. Длинные или с укороченными штанинами они хорошо смотрятся как самостоятельный предмет одежды, если верх скроен в виде рубашки или куртки, либо же отлично подойдут на блузы и футболки, если они на лямках или бретелях.

Костюм

Брючный костюм – вечная классика. В теплую погоду советуем выбирать яркие цвета и легкие ткани. В моде костюмы оверсайз с нарочито большими жакетами, а также широкие брюки с высокой посадкой. В качестве альтернативы можно надеть костюм из трикотажа с укороченным верхом и широкими штанами. Также очень популярными будут костюмы с юбкой.

Шорты

В летнее время шорты – лучшее решение для жаркой погоды. Короткие или удлиненные, из кожи, трикотажа, денима и других тканей модных ярких расцветок, они смогут заменить джинсы минимум в половине ансамблей для встречи с друзьями, прогулки на улице и тому подобное. Элегантные шорты со стрелками чуть ниже колена и ремнем из костюмной ткани станут отличной составляющей делового аутфита.

Юбка

В погоне за удобством и простотой в эксплуатации многие незаслуженно забывают о юбках, а ведь самое время посмотреть, что осталось в гардеробе из прошлого сезона, или прикупить пару обновок. В этом сезоне особенно популярны длинные юбки, однако и более короткие варианты приветствуются. Юбка – незаменимый предмет делового гардероба, но, в зависимости от фасона и кроя, может служить для создания более нежного и женственного аутфита. Многослойные шифоновые юбки, из мягких струящихся тканей или даже из того же денима – выбор невероятно разнообразный, и каждый сможет найти что-то для себя. Кстати, советует обратить внимание на ассиметричные модели.

Платье

Истинно женский предмет гардероба, который, как и юбки, уступил по практичности джинсами и многими незаслуженно задвинут на дальние полки. Однако именно платье делает женщину женщиной, добавляя ей нежности и элегантности. В зависимости от фасона, оно позволяет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Как это делать, неоднократно демонстрировала Дженнифер Лопес, которая, например, недавно появилась на публике в платье бэби-долл.

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