Чим замінити джинси в гардеробі. Топ-6 вдалих ідей

Для того, щоб урізноманітнити образ без джинсів, стилісти пропонують чимало альтернативних варіантів.

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Джинси — найулюбленіша і незамінна річ у гардеробі кожної модниці, що поважає себе. Вони чудово поєднуються з блузами, туніками, топами, футболками, светрами, а підібрати під них можна будь-яке взуття, починаючи від шпильок і закінчуючи черевиками на платформі. Однак хоча б іноді необхідно урізноманітнити свій ансамбль та подивитися на інші речі, які можуть стати гідною заміною звичній парі з деніму. Фокус зібрав найкращі варіанти із запропонованих стилістами на просторах мережі.

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Шкіряні штани

Ця річ не менш універсальна та багатьма недооцінена. Пара з м'якої шкіри або якісної екошкіри додасть образу нове бачення. Обтислі, звужені, широкі або джоггери, такі штани стануть чудовим рішенням для будь-якого образу, починаючи від ділового, з туфлями на підборах і блузою з бантом і закінчуючи зухвалим аутфітом у стилі подруги байкера.

Комбінезон

Не за горами літо, а це означає, що брючні комбінезони — ще одна рівноцінна альтернатива джинсам. Довгі або з укороченими штанинами вони мають гарний вигляд як самостійний предмет одягу, якщо верх скроєний у вигляді сорочки або куртки, або ж чудово підійдуть на блузи та футболки, якщо вони на лямках або бретелях.

Костюм

Брючний костюм — вічна класика. В теплу погоду радимо вибирати яскраві кольори та легкі тканини. В моді костюми оверсайз із нарочито великими жакетами, а також широкі штани з високою посадкою. Як альтернативу можна одягнути костюм із трикотажу з укороченим верхом та широкими штанами. Також дуже популярними будуть костюми зі спідницею.

Шорти

Влітку шорти — найкраще рішення для спекотної погоди. Короткі чи подовжені, зі шкіри, трикотажу, деніму та інших тканин модних яскравих кольорів, вони зможуть замінити джинси щонайменше в половині ансамблів для зустрічі з друзями, прогулянки на вулиці тощо. Елегантні шорти зі стрілками трохи нижчі за коліна та ременем із костюмної тканини стануть чудовою складовою ділового аутфіту.

Спідниця

У гонитві за зручністю і простотою в експлуатації багато хто незаслужено забуває про спідниці, адже саме час подивитися, що залишилося в гардеробі з минулого сезону, або купити пару обновок. Цього сезону особливо популярні довгі спідниці, однак і короткі варіанти вітаються. Спідниця — незамінний предмет ділового гардероба, але, залежно від фасону та крою, може бути створення ніжнішого і жіночного аутфіту. Багатошарові шифонові спідниці, з м'яких струменів або навіть з того ж деніму — вибір неймовірно різноманітний, і кожен зможе знайти щось для себе. До речі, рекомендує звернути увагу на асиметричні моделі.

Сукня

Істинно жіночий предмет гардеробу, який, як і спідниці, поступився практично джинсами й багатьма незаслужено засунутий на далекі полиці. Однак саме плаття робить жінку жінкою, додаючи їй ніжності та елегантності. Залежно від фасону, воно дозволяє підкреслити переваги фігури та приховати недоліки. Як це робити, неодноразово демонструвала Дженніфер Лопес, яка, наприклад, нещодавно з'явилася на публіці в сукні бебі-дол.

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