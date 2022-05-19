Роберт де Ниро может приехать в Украину

Актер получил приглашение от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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На днях американского киноактера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро, который с начала полномасштабной войны поддерживает нашу страну, позвали в Украину. Приглашение поступило от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщили на сайте ОПУ.

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Глава ОПУ провел видеоконференцию с Робертом Де Ниро и продюсером Джейн Розенталь — оба они являются соучредителями кинофестиваля "Трайбека", который стал реакцией на теракты 11 сентября 2001 года в США. Ермак поблагодарил легенду Голливуда за поддержку нашей страны и пригласил его посетить Украину, как только появится такая возможность. Роберт Де Ниро ответил, что с нетерпением ждет, когда представится случай.

Также в ОПУ отметили, что продюсер Джейн Розенталь сказала, что сегодня очень трудно наблюдать за всем происходящем в Украине и предложила показать во время фестиваля, который состоится 8-19 июня, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – сказала Розенталь.

Андрей Ермак поддержал идею, добавив, что Украина воюет не только за себя и за свою свободу, но и за весь свободный демократический мир. Кроме того, глава ОПУ предложил Роберту де Ниро и Джейн Розенталь поддержать проект United24, который объединяет людей со всего мира для помощи Украине.

Напомним, ранее во Львов с визитом приезжала голливудская актриса, посол доброй воли ООН Анжелина Джоли. Знаменитость побывала в местном кафе, встретилась на вокзале с украинскими беженцами, эвакуировавшимися из Покровска, а также пообщалась с волонтерами и врачами и посетила детский приют. Актрису сильно впечатлила поездка в Украину, которая переживает третий месяц полномасштабной войны. Известно, что организацией визита Анджелины Джоли в Украину занимался глава ОП Андрей Ермак. На подготовку поездки знаменитости в Украину ушло три недели.

Анджелина Джоли поддерживает нашу страну и считает, что украинцы сражаются за будущее, которое сегодня символизируют дети.