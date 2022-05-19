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Роберт де Ніро може приїхати в Україну

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Роберт Де Ніро, Україна
Фото: Getty Images | Легенда Голлівуду готовий відвідати нашу країну, як тільки з'явиться можливість

Актор отримав запрошення від голови офісу президента України Андрія Єрмака.

Днями американського кіноактора, режисера та продюсера Роберта Де Ніро, який від початку повномасштабної війни підтримує нашу країну, покликали в Україну. Запрошення надійшло від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомили на сайті ОПУ.

Голова ОПУ провів відеоконференцію з Робертом Де Ніро та продюсеркою Джейн Розенталь — двоє є співзасновниками кінофестивалю "Трайбека", який став реакцією на теракти 11 вересня 2001 року в США. Єрмак подякував легенді Голлівуду за підтримку нашої країни та запросив його відвідати Україну, як тільки з'явиться така можливість. Роберт Де Ніро відповів, що з нетерпінням чекає, коли випаде нагода.

Також в ОПУ зазначили, що продюсерка Джейн Розенталь сказала, що сьогодні дуже важко спостерігати за тим, що відбувається в Україні, і запропонувала показати під час фестивалю, що відбудеться 8-19 червня, відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти українцям", — сказала Розенталь.

Андрій Єрмак підтримав ідею, додавши, що Україна воює не лише за себе та за свою свободу, а й за весь вільний демократичний світ. Окрім того, голова ОПУ запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь підтримати проєкт United24, який об'єднує людей із усього світу для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше у Львів із візитом приїжджала голлівудська актриса, посол доброї волі ООН Анжеліна Джолі. Знаменитість побувала в місцевому кафе, зустрілася на вокзалі з українськими біженцями, які евакуювалися з Покровська, а також поспілкувалася з волонтерами та лікарями та відвідала дитячий притулок. Акторку дуже вразила поїздка в Україну, яка переживає третій місяць повномасштабної війни. Відомо, що організацією візиту Анджеліни Джолі в Україну займався голова ОП Андрій Єрмак. На підготовку поїздки знаменитості в Україну пішли три тижні.

Анджеліна Джолі підтримує нашу країну та вважає, що українці борються за майбутнє, яке сьогодні символізують діти.