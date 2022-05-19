Роберт де Ніро може приїхати в Україну

Актор отримав запрошення від голови офісу президента України Андрія Єрмака.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Днями американського кіноактора, режисера та продюсера Роберта Де Ніро, який від початку повномасштабної війни підтримує нашу країну, покликали в Україну. Запрошення надійшло від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомили на сайті ОПУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Голова ОПУ провів відеоконференцію з Робертом Де Ніро та продюсеркою Джейн Розенталь — двоє є співзасновниками кінофестивалю "Трайбека", який став реакцією на теракти 11 вересня 2001 року в США. Єрмак подякував легенді Голлівуду за підтримку нашої країни та запросив його відвідати Україну, як тільки з'явиться така можливість. Роберт Де Ніро відповів, що з нетерпінням чекає, коли випаде нагода.

Також в ОПУ зазначили, що продюсерка Джейн Розенталь сказала, що сьогодні дуже важко спостерігати за тим, що відбувається в Україні, і запропонувала показати під час фестивалю, що відбудеться 8-19 червня, відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти українцям", — сказала Розенталь.

Андрій Єрмак підтримав ідею, додавши, що Україна воює не лише за себе та за свою свободу, а й за весь вільний демократичний світ. Окрім того, голова ОПУ запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь підтримати проєкт United24, який об'єднує людей із усього світу для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше у Львів із візитом приїжджала голлівудська актриса, посол доброї волі ООН Анжеліна Джолі. Знаменитість побувала в місцевому кафе, зустрілася на вокзалі з українськими біженцями, які евакуювалися з Покровська, а також поспілкувалася з волонтерами та лікарями та відвідала дитячий притулок. Акторку дуже вразила поїздка в Україну, яка переживає третій місяць повномасштабної війни. Відомо, що організацією візиту Анджеліни Джолі в Україну займався голова ОП Андрій Єрмак. На підготовку поїздки знаменитості в Україну пішли три тижні.

Анджеліна Джолі підтримує нашу країну та вважає, що українці борються за майбутнє, яке сьогодні символізують діти.