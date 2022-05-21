Локоны Боттичелли и французская челка. 5 модных причесок этого лета

Главный тренд сезона лета 2022 - легкая взъерошенность.

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Летом из-за теплой и влажной погоды трудно сделать суперстойкую укладку, поэтому главное правило прически в жаркое время года — чем меньше времени тратишь на то, чтобы выглядеть сногсшибательно, тем лучше. Фокус собрал несколько вариантов причесок, которые будут актуальными в этом сезоне.

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Романтические "локоны Боттичелли"

Романтические легкие "локоны Боттичелли" — тренд грядущего лета, вдохновленный картинами итальянского художника эпохи Возрождения. Помните знаменитую картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", на которой изображена римская богиня Любви с пышной копной развивающихся на ветру огненно-рыжих волос? Этот образ давно стал символом красоты, потому нет ничего удивительного в том, что современные стилисты, вдохновившись прической богини Венеры, рекомендуют своим клиентам укладку в таком стиле. Не путайте "локоны Боттичелли" с калифорнийскими "beach waves". Стилисты утверждают, что это принципиально две разные укладки, так как пляжные локоны гораздо шире, а расстояние между завитками больше.

В этом году с "локонами Боттичелли" позировала на красной дорожке Met Dala 2022 известная супермодель Кайя Гербер. Такую прическу делали и многие другие знаменитости. Например, американская модель Джиджи Хадид.

[ + – ] Джиджи Хадид с "локонами Боттичелли"

Для укладки понадобятся щипцы, с помощью которых можно накрутить кудри, и термозащита, чтобы не испортить волосы.

Челка Биркин

По-прежнему модным трендом остается челка. Существует множество вариантов — короткая челка, французская, челка "шторка" или челка набок. Главное правило — если решились сделать такую стрижку, посоветуйтесь со стилистом, подойдет ли такой вариант прически для вашего овала лица. Если у вас вытянутое лицо, лучше не стричь косую челку, потому что она визуально еще сильнее удлинит его. Также воздержаться от такого варианта прически стоит обладательницам кудрявых или вьющихся волосы. Если подстрижете челку, придется ее постоянно укладывать, а в случае дождливой или ветряной погоды вы будете проклинать тот день, когда решились сменить стиль. А вот французская челка, она же челка Биркин, не нуждается в укладке, а потому подойдет обладательницам как прямых, так и кудрявых волос. То же самое можно сказать про знаменитую челку "шторку", которая остается актуальной не первый сезон.

[ + – ] Меган Фокс с челкой в стиле Джейн Биркин

Привет, 70-е

Прическа, которая напоминает рок-звезд из 70-х — шегги. Внешне она выглядит дерзко, так как для многослойной градуированной стрижки характерна легкая небрежность, взъерошенность. Визуально шегги добавляет объем, поэтому такой вариант отлично подойдет тем, у кого тонкие волосы. Стрижку можно сделать и на кудрявых волосах. А еще шегги отлично смотрится с челкой.

[ + – ] Стрижка шегги с челкой

[ + – ] Стрижка шегги на кудрявых волосах

Стрижка боб

Стрижка боб остается популярной не первый год и не собирается сдавать позиции. В этом году такой вариант прически выбрали многие голливудские знаменитости, среди которых Кортни Кардашьян, Селена Гомес, Хантер Шафер.

Стилисты рекомендуют присмотреться этим летом к мягкому удлиненному варианту боба до плеч. Такая стрижка подойдет для любого типа волос — как волнистых, так и прямых, и скорректирует овал лица. Кроме того, ассиметричная линия волос сделает волосы визуально более объемными.

Также в тренде рваный боб, который придаст образу дерзости за счет эффекта взъерошенных волос.

[ + – ] Селена Гомес с новой стрижкой

Каскад

Стрижка каскад не требует особой укладки и сохраняет естественную структуру волос. Благодаря своей многослойности придает волосам объем, а также модную легкую небрежность. Каскад считают одной из универсальных вариантов стрижек, очень популярной среди многих женщин. Каскад можно сделать как на длинных, так и на коротких волосах.

[ + – ] Стрижка каскад у Дженнифер Лопес

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