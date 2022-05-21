Локони Боттічеллі та французький чубчик. 5 модних зачісок цього літа

Головний тренд сезону літа 2022 — легка скуйовдженість.

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Влітку через теплу і вологу погоду важко зробити суперстійку укладку, тому головне правило зачіски в жарку пору року — чим менше часу витрачаєш на те, щоб мати надзвичайний вигляд, тим краще. Фокус зібрав кілька варіантів зачісок, які будуть актуальними цього сезону.

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Романтичні "локони Боттічеллі"

Романтичні легкі "локони Боттічеллі" — тренд майбутнього літа, натхненний картинами італійського художника епохи Відродження. Пам'ятаєте знамениту картину Сандро Боттічеллі "Народження Венери", на якій зображена римська богиня Любові з пишною копицею вогненно-рудого волосся, що розвивається на вітрі? Цей образ давно став символом краси, тому нічого дивного в тому, що сучасні стилісти, надихнувшись зачіскою богині Венери, рекомендують своїм клієнтам укладку в такому стилі. Не плутайте "локони Боттічеллі" з каліфорнійськими "beach waves". Стилісти стверджують, що це принципово дві різні укладки, тому що пляжні локони набагато ширші, а відстань між завитками більша.

Цього року з "локонами Ботічеллі" позувала на червоній доріжці Met Dala 2022 відома супермодель Кайя Ґербер. Таку зачіску робили багато інших знаменитостей. Наприклад, американська модель Джіджі Хадід.

[ + – ] Джіджі Хадід з "локонами Боттічеллі"

Для укладки знадобляться щипці, за допомогою яких можна накрутити кучері, і термозахист, щоб не зіпсувати волосся.

Чубчик Біркін

Як і раніше, модним трендом залишається чубчик. Існує безліч варіантів — короткий чубчик, французький, чубчик "шторка" або чубчик набік. Головне правило — якщо наважилися зробити таку стрижку, порадьтеся зі стилістом, чи підійде такий варіант зачіски для вашого овалу обличчя. Якщо у вас витягнуте обличчя, краще не стригти косий чубчик, тому що він візуально ще більше подовжить його. Також утриматися від такого варіанту зачіски варто власницям кучерявого волосся. Якщо підстрижете чубчик, доведеться його постійно укладати, а в разі дощової або вітряної погоди ви проклинатимете той день, коли зважилися змінити стиль. А ось французький чубчик, він же чубчик Біркін, не потребує укладки, а тому підійде власницям як прямого, так і кучерявого волосся. Те саме можна сказати про знаменитий чубчик "шторку", який залишається актуальним не перший сезон.

[ + – ] Меган Фокс з чубчиком у стилі Джейн Біркін

Привіт, 70-ті

Зачіска, яка нагадує рок-зірок із 70-х — шеггі. Зовні вона виглядає зухвало, тому що для багатошарової градуйованої стрижки характерна легка недбалість, скуйовдженість. Візуально шеггі додає об'єм, тому такий варіант відмінно підійде тим, у кого тонке волосся. Стрижку можна зробити й на кучерявому волоссі. А ще шеггі має чудовий вигляд з чубчиком.

[ + – ] Стрижка шеггі з чубчиком

[ + – ] Стрижка шеггі на кучерявому волоссі

Стрижка боб

Стрижка боб залишається популярною не перший рік і не збирається здавати позиції. Цього року такий варіант зачіски обрало багато голлівудських знаменитостей, серед яких Кортні Кардаш'ян, Селена Гомес, Хантер Шафер.

Стилісти рекомендують придивитися цього літа до м'якого подовженого варіанту боба до плечей. Така стрижка підійде для будь-якого типу волосся — як хвилястого, так і прямого, і скоригує овал обличчя. Крім того, асиметрична лінія волосся зробить волосся візуально об'ємнішим.

Також у тренді рваний боб, який додасть образу зухвалості завдяки ефекту скуйовдженого волосся.

[ + – ] Селена Гомес із новою стрижкою

Каскад

Стрижка каскад не вимагає особливої укладки та зберігає природну структуру волосся. Завдяки своїй багатошаровості надає волоссю об'єм, а також модну легку недбалість. Каскад вважають одним з універсальних варіантів стрижок, дуже популярною серед багатьох жінок. Каскад можна зробити як на довгому, так і на короткому волоссі.

[ + – ] Стрижка каскад у Дженніфер Лопес

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