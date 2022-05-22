Дочь Снежаны Егоровой с детьми уехала в США

Раньше девушка призывала игнорировать свою маму.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Дочь скандальной телеведущей Снежаны Егоровой Стася Ровинская с мужем и тремя детьми переехала в США. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам телеведущей 1+1, она с семьей перебралась в Нью-Йорк, где будет искать новое жилье и работу.

"Мы приехали в Америку без ничего, ни сохранений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. У нас больше нет средств на нашу жизнь на паузе в Европе. Спасибо за поддержку, она сейчас очень ценна", — отметила Стася, добавив, что они с мужем всеми силами будут помогать Украине из-за границы при первой же возможности.

[ + – ] Стася Ровинская с детьми и мужем

По словам дочери Снежаны Егоровой, они в Америке всего на два года по специальной программе, а впоследствии она с семьей должна покинуть страну.

В частности, Стася Ровинская отметила, что они покинули в Киеве все нажитое имущество и добрались на другой континент абсолютно без сбережений, поэтому там придется строить совершенно новую жизнь.

[ + – ] Стася Ровинская призналась, что с семьей переехала в США

Отметим, что старшая дочь Снежаны Егоровой воспитывает с мужем троих детей: сыновей Эвана и Энея 2014 и 2016 года рождения и дочь Эмму 2020 года рождения.

От позиции своей пророссийски настроенной матери Стася публично открещивается. По ее словам, Егорову следует просто игнорировать, ведь даже ужасающие кадры последствий оккупации российскими войсками Бучи телеведущая называла постановкой, а раньше открыто поддерживала Путина.

Сейчас Снежана Егорова со своими тремя младшими детьми, которым 10, 12 и 15 лет, проживает в Турции.

Напомним, дети Стаси Ровинской за границей говорят только на украинском языке, чтобы их не путали с россиянами.

Также Фокус писал об инциденте, с которым столкнулась Снежана Егорова в Анталии. При оформлении загранпаспортов своим младшим детям она получила отказ в обслуживании от украинского консула в Турции.