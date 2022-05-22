Донька Сніжани Єгорової з дітьми виїхала до США

Раніше дівчина закликала ігнорувати її матір.

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Донька скандальної телеведучої Сніжани Єгорової Стася Ровінська із чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

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За словами телеведучої 1+1, вона з родиною перебралася до Нью-Йорка, де шукатиме нове житло та роботу.

"Ми приїхали в Америку без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи і це мене радує. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає. Ми намагаємось просто зробити дитинство наших дітей трохи спокійнішим. Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі у Європі. Дякую за підтримку, вона зараз дуже цінна🙏🏻", — зазначила Стася, додавши, що вони з чоловіком усіма силами допомагатимуть Україні з-за кордону за першої ж можливості.

[ + – ] Стася Ровінська з дітьми та чоловіком

За словами донька Сніжани Єгорової, вони в Америці лише на два роки за спеціальною програмою, а згодом вона з родиною повинна покинути країну.

Зокрема Стася Ровінська зазначила, що вони покинули в Києві все нажите майно та добралися до іншого континенту абсолютно без заощаджень, то ж там доведеться будувати зовсім нове життя.

[ + – ] Стася Ровінська зізналася, що з родиною переїхала до США

Зазначимо, що старша донька Сніжани Єгорової виховує з чоловіком трьох дітей: синів Евана та Енея 2014 та 2016 року народження та доньку Емму 2020 року народження.

Від позиції своєї проросійсько налаштованої матері Стася публічно відхрещується. За її словами, Єгорову варто просто ігнорувати, адже навіть жахливі кадри наслідків окупації російськими військами Бучі телеведуча називала постановкою, а раніше відкрито підтримувала Путіна.

Наразі ж Сніжана Єгорова зі своїми трьома молодшими дітьми, яким 10, 12 та 15 років, мешкає в Туреччині.

Нагадаємо, діти Стасі Ровінської за кордоном розмовляють лише українською мовою, аби їх не плутали з росіянами.

Також Фокус писав про інцидент, з яким зіткнулася Сніжана Єгорова в Анталії. При оформленні закордонних паспортів своїм молодшим дітям вона отримала відмову в обслуговуванні від українського консула в Туреччині.