Могилевская рассказала про возлюбленного, с которым провела три месяца войны

Певица пообещала раскрыть личность любимого человека, когда закончится война.

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась историей о своем таинственном возлюбленном, который помог ей пережить первые тяжелые месяцы войны. Об этом артистка рассказала в интервью ведущим Утро с Украиной.

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По словам певицы, с первого дня полномасштабной войны в Украине она находит утишение в работе, выступая с благотворительными концертами. Вместе с любимым человеком они ездят по стране, бывают в госпиталях, детских домах, военных частях.

"Мы были вместе все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где "исчезли" воинские части – они под землей, а для врага их просто не существует. Вчера были в Запорожье, близ которого русские войска. Мне с ним, как в песне, смерть не страшна", – отметила певица, добавив, что ее спутиник защищает ее от ужасов войны, за что она ему очень благодарна.

Могилевская также сказала, что обязательно расскажет историю своей любви, когда закончится война.

"Я считаю, что во время войны все истории любви не ко времени. И нашу историю мы расскажем впоследствии. Однако я очень благодарна ему за то, что он со мной", – сказала певица.

Напомним, недавно в семье Натальи Могилевской произошла трагедия. В Мариуполя от попавших в дом снарядов погиб ее родной дядя. Родственника певицы похоронили во дворе, возле розария, так как другой возможности не было. По словам артистки, после смерти ее матери в 2013 году семья родного дяди в Мариуполе была ее оберегом и местом силы.

Фокус ранее рассказывал о внучке Софии Ротару, Сони Евдокименко, которая недавно показала фото родственников, оставшихся в Украине во время войны. Сама девушка много лет живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. С первых дней войны Соня активно публикует полезную информацию о том, как помочь украинским женщинам, и куда можно обратиться за психологической и юридической помощью.

Также Фокус писал о том, как певица Вера Брежнева разгружает фуры с гуманитарной помощью для украинцев. Знаменитость рассказала, что в центре гуманитарной помощи не хватает волонтеров, особенно мужчин, поэтому женщины выполняют всю работу сами.