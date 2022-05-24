Могилевська розповіла про коханого, з яким провела три місяці війни

Співачка пообіцяла розкрити особистість коханої людини, коли закінчиться війна.

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Українська співачка Наталія Могилевська поділилася історією про своє таємниче кохане, яке допомогло їй пережити перші важкі місяці війни. Про це артистка розповіла в інтерв'ю ведучим "Ранок з Україною".

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За словами співачки, з першого дня повномасштабної війни в Україні вона знаходить затишок у роботі, виступаючи з благодійними концертами. Разом із коханою людиною вони їздять країною, бувають у шпиталях, дитячих будинках, військових частинах.

"Ми були разом увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де "зникли" військові частини — вони під землею, а для ворога їх просто не існує. Учора були у Запоріжжі, біля якого є російські війська. Мені з ним, як у пісні, смерть не страшна", — зауважила співачка, додавши, що її супутник захищає її від жахів війни, за що вона йому дуже вдячна.

Могилевська також сказала, що обов'язково розповість історію свого кохання, коли закінчиться війна.

"Я вважаю, що під час війни всі історії кохання не на часі. І нашу історію ми розповімо згодом. Проте я дуже вдячна йому за те, що він зі мною", — сказала співачка.

Нагадаємо, нещодавно в родині Наталії Могилевської сталася трагедія. У Маріуполі від снарядів, що потрапили в будинок, загинув її рідний дядько. Родича співачки поховали у дворі, біля розарію, бо іншої можливості не було. За словами артистки, після смерті її матері у 2013 році сім'я рідного дядька у Маріуполі була її оберегом і місцем сили.

Фокус раніше розповідав про онучку Софію Ротару, Соню Євдокименко, яка нещодавно показала фото родичів, які залишилися в Україні під час війни. Сама дівчина багато років живе, навчається і будує модельну кар'єру в Нью-Йорку. З перших днів війни Соня активно публікує корисну інформацію про те, як допомогти українським жінкам, і куди можна звернутися за психологічною і юридичною допомогою.

Також Фокус писав про те, як співачка Віра Брежнєва розвантажує фури з гуманітарною допомогою для українців. Знаменитість розповіла, що в центрі гуманітарної допомоги не вистачає волонтерів, особливо чоловіків, тому жінки виконують усю роботу самі.