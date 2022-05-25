Marks & Spencer и Nike окончательно уходят из РФ

Nike является одним из старожилов. Первый магазин марки открылся в РФ еще в 1994 году

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Nike и Marks & Spencer поддержали прочие известные бренды и покидают Россию. Об этом сообщает канал Ксении Собчак.

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Компания Nike не продлила договор франчайза в России с Inventive Retail Group. Все брендовые магазины будут закрыты. Поставки уже остановлены, российский интернет-магазин компании закрыт. Все физические точки закроются, когда распродадут товар. Первый магазин марки открылся в Санкт-Петербурге еще в 1994 году.

Его совладельцем был певец Александр Розенбаум. А ленточку торжественно перерезал мэр города – Анатолий Собчак.

Британский бренд одежды Marks & Spencer открывался в России намного позже и без помпы, но компания также приняла решение покинуть РФ и отказаться от франшизы.

Такое решение компания приняла в связи с войной, которую РФ развязала в Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

Отмечается, что крупный ретейлер прекратил поставки товаров в Россию еще в марте, однако из-за юридических особенностей работы не смог полностью уйти с российского рынка. 50 магазинов Marks & Spencer оставались открытыми. В новом пресс-релизе сказано, что компания окончательно уйдет из России.

В нем подчеркивается, что в 2021-2022 годах объем продаж Marks & Spencer в России и в Украине составлял около 102,5 миллионов фунтов стерлингов (128,5 миллионов долларов). Компания также была вынуждена свернуть свою деятельность в Украине после начала войны, однако в настоящее время работает над открытием магазинов.

Marks & Spencer была основана предпринимателями Майклом Марксом и Томасом Спенсером в 1884 году в английском Лидсе. В настоящее время компания со штаб-квартирой в Лондоне владеет более 1 тыс. магазинов по всему миру.

Ранее на этой неделе стало известно, что компания Starbucks полностью уходит из РФ. А на смену McDonald's придет загадочный Mс. Меню, как прогнозирую, останется почти без изменений.