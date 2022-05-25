Marks & Spencer і Nike остаточно йдуть із РФ

Nike є одним зі старожилів. Перший магазин марки відкрився в РФ ще 1994 року.

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Nike та Marks & Spencer підтримали інші відомі бренди та залишають Росію. Про це повідомляє канал Ксенії Собчак.

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Компанія Nike не продовжила договір франчайзу в Росії з Inventive Retail Group. Усі брендові магазини будуть закриті. Постачання вже зупинено, російський інтернет-магазин компанії закритий. Усі фізичні точки закриються, коли розпродадуть товар. Перший магазин марки відкрився в Санкт-Петербурзі ще 1994 року.

Його співвласником був співак Олександр Розенбаум. А стрічку урочисто перерізав мер міста — Анатолій Собчак.

Британський бренд одягу Marks & Spencer відкрився в Росії набагато пізніше та без помпи, але компанія також вирішила залишити РФ і відмовитися від франшизи.

Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з війною, яку РФ розв'язала в Україні. Про це йдеться в поширеній у середу заяві компанії.

Зазначається, що великий ретейлер припинив постачання товарів у Росію ще в березні, проте через юридичні особливості роботи не зміг повністю піти з російського ринку. 50 магазинів Marks&Spencer залишалися відкритими. У новому пресрелізі сказано, що компанія остаточно піде з Росії.

У ньому наголошується, що у 2021-2022 роках обсяг продажів Marks & Spencer у Росії та в Україні становив близько 102,5 мільйона фунтів стерлінгів (128,5 мільйона доларів). Компанія також була змушена згорнути свою діяльність в Україні після початку війни, проте зараз працює над відкриттям магазинів.

Marks & Spencer була заснована підприємцями Майклом Марксом і Томасом Спенсером у 1884 році в англійському Лідсі. Зараз компанія зі штаб-квартирою в Лондоні має понад 1 тис. магазинів по всьому світу.

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